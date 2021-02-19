Билл Гейтс призвал отказаться от натурального мяса, чтобы спасти планету

Богатые страны должны перейти на синтетическое мясо, чтобы предотвратить климатическую катастрофу. Так считает основатель корпорации Майкрософт, миллиардер Билл Гейтс.

Он признал, что борьба с выбросами от сельского хозяйства является одной из самых сложных климатических проблем. На планете живет около 1,4 миллиарда крупного рогатого скота, который является вторым по величине источником выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве после пищевых отходов. И хотя есть инновации в кормах, которые позволят скоту вырабатывать меньше метана, этого недостаточно.

По мнению Гейтса, богатым странам нужно внимательнее рассмотреть то, что едят их граждане.

«Не думаю, что 80 беднейших стран будут есть синтетическую говядину. Но я думаю, каждый богатая страна должна перейти на 100% синтетическую говядину», — подчеркнул Гейтс. Миллиардер также добавил, что считает возможным переход от говядины к белковой альтернативе и в странах со средним уровнем дохода.

Ранее Гейтс выпустил книгу «Как избежать климатической катастрофы», в ней он дал рекомендации по уменьшению глобального отопления парниковых газов.

Напомним о других высказываниях знаменитого миллиардера. К нему можно относиться по-разному, но чего у него не отнять - так это неравнодушия к происходящему в мире.



По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...