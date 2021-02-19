Билл Гейтс призвал отказаться от натурального мяса, чтобы спасти планету

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
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Богатые страны должны перейти на синтетическое мясо, чтобы предотвратить климатическую катастрофу. Так считает основатель корпорации Майкрософт, миллиардер Билл Гейтс.
Он признал, что борьба с выбросами от сельского хозяйства является одной из самых сложных климатических проблем. На планете живет около 1,4 миллиарда крупного рогатого скота, который является вторым по величине источником выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве после пищевых отходов. И хотя есть инновации в кормах, которые позволят скоту вырабатывать меньше метана, этого недостаточно.
По мнению Гейтса, богатым странам нужно внимательнее рассмотреть то, что едят их граждане.
«Не думаю, что 80 беднейших стран будут есть синтетическую говядину. Но я думаю, каждый богатая страна должна перейти на 100% синтетическую говядину», — подчеркнул Гейтс. Миллиардер также добавил, что считает возможным переход от говядины к белковой альтернативе и в странах со средним уровнем дохода.
Ранее Гейтс выпустил книгу «Как избежать климатической катастрофы», в ней он дал рекомендации по уменьшению глобального отопления парниковых газов.
Напомним о других высказываниях знаменитого миллиардера. К нему можно относиться по-разному, но чего у него не отнять - так это неравнодушия к происходящему в мире.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила Минпромторгу о повышении цен на непродовольственные товары - одежду, обувь, игрушки, мебель, компьютерную и бытовую технику. Стоимость увеличится из-за резкого подорожания контейнерных перевозок.
Россияне выбрали идеального мужчину среди литературных героев. В общем зачете среди персонажей отечественных и зарубежных произведений победил Ретт Батлер («Унесенные ветром»), за него голоса отдали 34% пользователей книжного сервиса MyBook. В тройке лидеров также Мистер Дарси («Гордость и предубеждение») и Грей («Алые паруса»).
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Иногда бывает так, что дети, которые берут в детдома и дают им билет в счастливую жизнь, приемным родителям оказываются не нужны. Не сживаются вместе, не могут найти точки соприкосновения. Именно так случилось в одной семье из Петербурга. У малышей было все - кроме любви и внимания мамы и папы.
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Фермеров не устраивают условия работы с торговыми сетями: с поля морковь они продают по 25 рублей за кг, а на прилавке - она уже 50 рублей. Переработчики рыбы жалуются на то, что отпускные цены на минтай снизились до уровня 2013 года, но в магазины он доходит через несколько посредников, и цены не снижаются. Так кому же мы обязаны такими конскими накрутками цен на продукты?
Коллекционирование монет – это поистине увлекательное занятие. Кто-то занимается этим исключительно в предпринимательских целях (собирает коллекцию, чтобы в дальнейшем продать). Для кого-либо это обычное хобби, которое влечёт и манит.
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Не только молодежь хочет переехать за границу. Многие пенсионеры, которые имеют достаточное количество средств, стремятся улучшить свое жилищное положение. На пенсии отлично жить у моря, можно, к примеру, выбрать турецкое побережье, если вы хотите жить за рубежом.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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