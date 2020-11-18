Билл Гейтс жёстко раскритиковал «антимасочников», сравнив их с нудистами

Люди, которые в пандемию ходят без маски, похожи на нудистов — и те и другие отрицают принятое в обществе, считает создатель компании Microsoft Билл Гейтс.

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— Они что, нудисты? Вас просят надевать штаны. Ни один американец… по крайней мере, очень мало американцев говорят, что это (ношение штанов) что-то ужасное, — пояснил свою метафору бизнесмен.

Преимущества ношения маски огромны, это совершенно ясно, подчеркнул миллиардер в ходе подкаста «Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions».

К ношению масок в том числе обязывают способы распространения коронавируса, отметил Гейтс. Так, бессимптомные носители не подозревают, что заразны, и не «отсиживаются» либо «отлеживаются» дома, чтобы не навредить окружающим.

По инф. rosbalt.ru

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