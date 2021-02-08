Билл Гейтс рассказал о будущих угрозах человечеству после пандемии

Билл Гейтс заявил, что после победы над коронавирусом человечеству могут грозить другие опасности, к которым мир не подготовлен.
"Одна из них - изменение климата", - сказал основатель Microsoft. По его мнению, каждый год уровень смертности из-за этого фактора будет "даже больше", чем во время текущей пандемии. Второй угрозой является биотерроризм. "Вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями".
Ранее миллиардер сделал громкое заявление, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже нынешней. И предложил всему миру "скинуться" на исследования. Речь идет об очень больших суммах.
К новым эпидемиям нужно готовиться столь же серьезно, как, например, к вооруженным конфликтам. Необходимо создать что-то вроде международной команды "быстрого реагирования" на вызовы в сфере здравоохранения, добавил Гейтс.
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