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Билеты на декабрьского «Щелкунчика» в Большом — действительны
По инф. rosbalt.ru   
24 Ноября 2020 г.
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Большой театр предупредил зрителей о том, что все билеты на декабрьские спектакли «Щелкунчика», купленные через кассу, остаются действительными, а электронные признаются недействительными и будут отменены в автоматическом режиме.

Билеты на декабрьского «Щелкунчика» в Большом — действительны

В театре уточнили, что возврат денег за электронные билеты будет произведен на банковские карты, которые использовались при покупке билетов в срок не позднее 10 дней после даты, когда спектакль должен был состояться.

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Показы балета «Щелкунчик» пройдут в Большом театре с 22 декабря по 6 января.

  • Напомним, что в Москве с 13 ноября установили новый лимит на заполняемость зала театров на уровне 25% вместо старых 50%. Власти отмечали, что ввели такую меру, чтобы не закрывать культурные заведения в период пандемии.
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