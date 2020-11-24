Билеты на декабрьского «Щелкунчика» в Большом — действительны

Большой театр предупредил зрителей о том, что все билеты на декабрьские спектакли «Щелкунчика», купленные через кассу, остаются действительными, а электронные признаются недействительными и будут отменены в автоматическом режиме.

В театре уточнили, что возврат денег за электронные билеты будет произведен на банковские карты, которые использовались при покупке билетов в срок не позднее 10 дней после даты, когда спектакль должен был состояться.

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Напомним, что в Москве с 13 ноября установили новый лимит на заполняемость зала театров на уровне 25% вместо старых 50%. Власти отмечали, что ввели такую меру, чтобы не закрывать культурные заведения в период пандемии.

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По инф. rosbalt.ru

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