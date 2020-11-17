ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Большой театр попросил зрителей вернуть билеты на спектакли
По инф. polit.ru   
17 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Большой театр попросил зрителей вернуть купленные билеты на спектакли, которые должны состояться с 27 ноября по 31 декабря, говорится на сайте театра.

Большой театр попросил зрителей вернуть билеты на спектакли с 27 ноября

Это связано с указом мэра Москвы Сергея Собянина, который предписывает сократить заполняемость залов.

Все билеты, купленные до 16 ноября, больше не действительны, предупредили в администрации театра. Новые билеты поступят в продажу в ближайшее время.

Театр вернет деньги за старые билеты. Стоимость новых не вырастет, несмотря на сокращение зрительских мест.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Среди них было предписание театрам и кинотеатрам сократить посещаемость спектаклей и киносеансов до 25% от общей вместимости залов. Это требование действует до 15 января 2021 года.

Тем же указом Собянин запретил работу ночных развлекательных заведений, а также проведение выставок, лекций и других аналогичных развлекательных мероприятий, кроме тех, что проходят по инициативе городских властей.

  • По последним данным, в Москве за сутки зафиксировали 6 360 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 72 человека скончались.

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 