Большой театр попросил зрителей вернуть билеты на спектакли

Большой театр попросил зрителей вернуть купленные билеты на спектакли, которые должны состояться с 27 ноября по 31 декабря, говорится на сайте театра.

Это связано с указом мэра Москвы Сергея Собянина, который предписывает сократить заполняемость залов.

Все билеты, купленные до 16 ноября, больше не действительны, предупредили в администрации театра. Новые билеты поступят в продажу в ближайшее время.

Театр вернет деньги за старые билеты. Стоимость новых не вырастет, несмотря на сокращение зрительских мест.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Среди них было предписание театрам и кинотеатрам сократить посещаемость спектаклей и киносеансов до 25% от общей вместимости залов. Это требование действует до 15 января 2021 года.

Тем же указом Собянин запретил работу ночных развлекательных заведений, а также проведение выставок, лекций и других аналогичных развлекательных мероприятий, кроме тех, что проходят по инициативе городских властей.

По последним данным, в Москве за сутки зафиксировали 6 360 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 72 человека скончались.

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Polit.ru

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