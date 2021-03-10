Белореченск — не помойка: жители кубанского поселка устали от зловония под носом

В Белореченске Краснодарского края горожане хотят выйти на очередной митинг против мусорного полигона рядом с городом. Люди устали от бесконечного зловония вблизи своих домов. И их можно понять, согласитесь?

Активисты подали уведомление в администрацию города с тем, чтобы выйти на митинг 14 марта. Они надеются привлечь внимание к мусорной проблеме.

Инициаторы акции пояснили, что проблема свалки не только не решается, но становится только острее. Больше всего горожан беспокоит запах, но они опасаются и угрозы для здоровья.

Ранее 20 жителей Кубани устроили массовый пикет на пересечении дорог Майкоп — Усть-Лабинск и Белореченск — Гиагинская. Они держали в руках плакаты: «Против расширения свалки», «Белореченск. Вторая очередь полигона. Мы против», «Дышать чистым воздухом — право каждого россиянина», «Жить! Трудиться! Дышать в чистом городе», «Город хочет дышать. „Нет“ свалкам в районе».

В конце января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сравнил мусорную свалку в Белореченске с Мамаевым курганом в Волгограде.

«С вертолета прекрасно видно, когда просто мусор вываливается. В лучшем случае пересыпается, а в худшем — вообще не пересыпается. Просто растет этот Мамаев курган и все. А потом начинает пахнуть, а потом начинает цвести, а потом начинает раздражать жителей», — заявил Кондратьев. Сравнение гор мусора со всемирно известным мемориалом погибшим на войне оскорбило россиян.

По инф. rosbalt.ru

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