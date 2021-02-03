В Челябинске рекультивируют свалку, много лет отравлявшую воздух в городе. Уф!

Экологические активисты рассказали, что в Челябинске воздух за последние годы стал чище, и произошло это из-за рекультивации городской свалки. И пусть изменения минимальные – дело сдвинулось с мертвой точки.
Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко в рамках рабочей поездки в Челябинскую область ознакомилась и оценила ход работ по рекультивации наиболее опасного объекта накопленного вреда окружающей среде — Челябинской городской свалки, встретилась с представителями экологического общественного движения, которые дали свою экспертную оценку проведенным на объекте мероприятиям.
Как сообщила Виктория Абрамченко, все работы по рекультивации и благоустройству площадки будут закончены до конца 2021 года, отступления от графика быть не должно.
«Хочу назвать результаты рекультивации: на 30% сократились выбросы вредных веществ в атмосферу города, полностью прекратились сбросы фильтрата свалки, предотвращено отравление воды и земель. Это конкретный пример положительного влияния нацпроекта „Экология“ на качество жизни. Для более миллиона граждан и их семей этот объект станет настоящим живым пространством для рекреации», — подчеркнула Виктория Абрамченко.
По ее словам, впервые в России применен весь спектр референтных мировых решений по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на объектах размещения бытовых отходов. Рекультивация свалки в Челябинске полностью исключит ее негативное влияние на экологию города и станет одним из крупнейших подобных проектов в стране.
«То, что сделано на челябинской свалке, сделано по наилучшим доступным технологиям с применением лучших экологических стандартов. Второго такого объекта в стране нет. Теперь жителям и экологам предстоит решить, что будет на месте свалки: просто зеленый холм или высадка деревьев», — отметила Виктория Абрамченко. Она добавила, что мощная корневая система деревьев будет удерживать склоны холма от оползания и не даст формироваться оврагам.
Зампред Правительства констатировала, что огромное значение имеет активная позиция самих жителей Челябинска.
«Планы по рекультивации площадок, технологические и проектные решения всегда нужно обсуждать с жителями, которые находятся на этой территории. Они должны играть ключевую роль в выборе дальнейшего назначения площадок, участвовать при планировании дальнейшего благоустройства», — сказала Абрамченко.
- Кроме того, вице-премьер анонсировала, что по федеральному проекту «Чистая страна» в Челябинской области ожидают рекультивации еще шесть объектов в Миассе и Златоусте в 2022–2023 годах, в Верхнем Уфалее, Магнитогорске, Карталах и Троицке — в 2023–2024 гг. на общей площади 116,4 га в интересах более 870 тыс. жителей региона.
Мы знаем, как эта тема волнует наших читателей! Правда ведь? Уж кто-кто, а мы — знаем цену глотку чистой воды из ручья, возможности дышать полной грудью... И очень важно бороться за него, и отрадно, что происходят какие-то подвижки, и вот даже предпринимателей штрафуют. Вот только размер штрафа смешной, и вряд ли он остановит дальнейшие экологические вакханалии... Красноярцы уже не раз сравнивали свой город с газовой камерой, и пока особой надежды на улучшение ситуации у них нет.
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В Челябинске рекультивируют свалку, много лет отравлявшую воздух в городе. Уф!
Экологические активисты рассказали, что в Челябинске воздух за последние годы стал чище, и произошло это из-за рекультивации городской свалки. И пусть изменения минимальные – дело сдвинулось с мертвой точки.
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