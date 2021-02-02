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Жители Ленобласти устали жить по соседству с огромной мусорной свалкой
|По инф. rosbalt.ru
|02 Февраля 2021 г.
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Жители Ленобласти в субботу, 30 января, перекрыли дорогу для движения мусоровозов, которые отвозят отходы на полигон «Северная Самарка».
Участники акции протеста потребовали закрыть свалку, отметив, что ее высота уже достигла ста метров. Люди жалуются на «отравленный воздух, воду и почву» рядом с полигоном.
«Северная Самарка» — крупнейший в регионе мусорный полигон площадью свыше 30 га. Чиновники ранее обещали прекратить работу свалки до конца 2020 года, но в итоге этого не сделали.
Отметим, что петербуржцы уже не первый раз пытаются привлечь внимание властей к закрытию этого полигона. Выходили они на митинг и ровно год назад.
«В Петербурге зашкаливает количество онкологических больных — все потому, что Санкт-Петербурге и области идет настоящая мусорная война. Мусорная мафия выступает против раздельного сбора отходов, множатся свалки, — рассказывал тогда эколог Сергей Грибалев. — Люди рядом с полигоном «Северная Самарка» задыхаются, а теневики мусорной отрасли смеются в лицо людям и власти. Нам нужен единый региональный оператор Петербурга и Ленобласти!».
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