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Жители Ленобласти устали жить по соседству с огромной мусорной свалкой

По инф. rosbalt.ru   
02 Февраля 2021 г.
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Жители Ленобласти в субботу, 30 января, перекрыли дорогу для движения мусоровозов, которые отвозят отходы на полигон «Северная Самарка».

В Ленобласти снова протестовали против «стометровой вонючей свалки»

Участники акции протеста потребовали закрыть свалку, отметив, что ее высота уже достигла ста метров. Люди жалуются на «отравленный воздух, воду и почву» рядом с полигоном.

«Северная Самарка» — крупнейший в регионе мусорный полигон площадью свыше 30 га. Чиновники ранее обещали прекратить работу свалки до конца 2020 года, но в итоге этого не сделали.

Отметим, что петербуржцы уже не первый раз пытаются привлечь внимание властей к закрытию этого полигона. Выходили они на митинг и ровно год назад.

«В Петербурге зашкаливает количество онкологических больных — все потому, что Санкт-Петербурге и области идет настоящая мусорная война. Мусорная мафия выступает против раздельного сбора отходов, множатся свалки, — рассказывал тогда эколог Сергей Грибалев. — Люди рядом с полигоном «Северная Самарка» задыхаются, а теневики мусорной отрасли смеются в лицо людям и власти. Нам нужен единый региональный оператор Петербурга и Ленобласти!».

  • Еще об экологических тревогах и проблемах (а их не мало!) - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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