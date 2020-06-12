Белгородские ученые придумали десерт для профилактики рака

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Ученые из Белгорода разработали способ получения смоквы, обогащенной наноструктурированным сухим экстрактом эхинацеи. Этот десерт будет полезен для профилактики желудочно-кишечных и онкологических заболеваний.
Как сообщили в управлении по связям с общественностью НИУ БелГУ, над разработкой нового продукта ученые трудились в рамках проекта Белгородского научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК».
Доцент кафедры технологии продуктов питания, кандидат биологических наук Ольга Биньковская, комментируя инновацию, отметила, что «коррекция химического состава многих продуктов, употребляемых в качестве десерта, приведет к увеличению содержания витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон при одновременном снижении энергетической ценности».
- Смоква — это разновидность пастилы, или, как ее еще называют, сухое повидло, которое готовится из богатых пектинов фруктов: слив, яблок, айвы, рябины.
Заведующая кафедрой технологии продуктов питания, кандидат технических наук, доцент Нина Мячикова отмечает, что за счет включенного в состав смоквы растительного ингредиента — наноструктурированного сухого экстракта эхинацеи, богатой железом, кальцием, селеном, кремнием и инулином — она и станет средством для профилактики желудочно-кишечных и онкологических заболеваний.
— Секрет технологии приготовления смоквы с повышенной биологической ценностью заключается в дозировке добавленного растительного компонента, — поясняет Мячикова.
- Ученые отмечают, что каждый из микроэлементов эхинацеи — кладезь пользы для организма. Селен, количество которого просто огромно в растении, значительно увеличивает защитные функции, улучшает сопротивляемость различным вирусам и инфекциям. Кальций — увеличивает прочность костей, а железо — улучшает химический состав крови, увеличивая количество красных кровяных телец, кремний, в свою очередь, помогает обновлять ткани организма.
В университете отметили, что предложенная учеными технология, с одной стороны, позволит пищевой промышленности производить широкий ассортимент полезных десертов для людей, которые заботятся о своем здоровье, с другой — будет интересна производителям фруктового сырья как способ переработки продуктов, которые нельзя поставить в сегмент фреш-маркет.
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