Банки смогут перечислять пенсии на любые карты до 1 июля 2021 года

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Всего в трех странах (Сейшелы, Танзания и Эфиопия) эпидобстановка по коронавирусу благополучная, заявили в Роспотребнадзоре. А вот в Беларуси, Казахстане, Турции и Швейцарии дела обстоят намного хуже. Туристам туда лучше не ехать, так как риск заразиться SARS-CoV-2 резко возрастает.
Заслуженная артистка России Рената Литвинова рассказала, как проходит её лечение от новой коронавирусной инфекции. Знаменитость самоизолировалась в начале болезни, о своём заражении она сообщила 7 декабря.
Скоро Новый год, многие надеются на перемены к лучшему, поэтому, несмотря ни на что, модники начинают интересоваться, что же будет актуальным в следующем году? Ведущая и стилист программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко решила высказать своё мнение по этому поводу.
В Чите суд приговорил военнослужащего-контрактника Саяна Батуева по делу о взятках. Он признал вину и пояснил, что брал взятки с целью обустройства спортзала войсковой части и приобретения спортинвентаря, поскольку Минобороны РФ «не выделяло деньги на указанные цели».
Сегодня культурный Интернет расскажет нам о секретах древнего человека. Серию научно-популярных лекций проведут лучшие эксперты России, которые поделятся своими знаниями о традициях, культурных особенностях и социальных нормах людей прошлого.
Коронавирус может вызвать необычный побочный эффект. Многие переболевшие стали жаловаться на то, что организм перестал воспринимать сигареты и алкоголь. Они отмечают, что даже после маленькой дозы алкоголя могут несколько дней страдать от сильнейшего похмелья.
На практическом экзамене на получение водительских прав находиться в машине, кроме испытуемого и экзаменатора, МВД России разрешит также представителям общественных объединений и другим должностным лицам органов внутренних дел.
Музейные сотрудники Университета Абердина совершили случайное открытие, которое может пролить новый свет на историю Великой пирамиды в Гизе, Египет. В коробке из-под сигар они обнаружили артефакты возрастом около 5000 лет, которые считались давно утраченными.
Владимир Путин под занавес большой пресс-конференции поделился деталями частной жизни. Он рассказал, какие сказки читает внукам, какой у него в семье главный тост и какой главный секрет семейного счастья.
В Москве на площадке ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО» состоялось определение победителей V Национального конкурса инновационных проектов в аэрокосмической отрасли, который уже в пятый раз провел Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). Победителем конкурса стал сенсационный проект Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича, которому предсказывали победу многие эксперты. Ученые предложили применять при сборке самолетов метод лазерной сварки, который позволит уйти от применяемой сегодня повсеместно технологии сборки самолетов с помощью заклепок.
До выборов в Госдуму, запланированных на сентябрь 2021-го, осталось меньше года. Всё та же многопартийность, всё та же борьба почти без борьбы. Про эту традиционную для России партийно-политическую систему состоялся разговор с Наталией Великой – доктором политических наук, деканом социологического факультета РГГУ, заместителем директора Института социально-политических исследований РАН. В основе её рассуждений – мониторинг общественного мнения «Как живёшь, Россия?», ежегодно проводимый в институте с 1992 года под руководством профессора В.К. Левашова.
В уходящем году коллекции крымских музеев увеличились на 17,5 тысячи экспонатов, информирует министерство культуры республики. Большая часть из них — предметы археологии, подарки, а также экспонаты, приобретённые музеями за бюджетные средства.
Советская и российская актриса Валентина Талызина, несмотря на свой возраст и проблемы со здоровьем, продолжает вести публичный образ жизни. Недавно она стала участницей популярной программы «Привет, Андрей!», посвященной детским песням из любимых мультфильмов.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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