Банки смогут перечислять пенсии на любые карты до 1 июля 2021 года

Центральный банк России продлил до 1 июля 2021 года перевод пенсий и иных социальных выплат россиян на карту «Мир».

Изначально до 1 июля 2020 года должен был завершиться перевод пенсионеров, получающих выплату на банковские карты, на карту «Мир».

В связи с тем, что не все граждане успели получить эти карты, а также с необходимостью соблюдать режим самоизоляции, в ЦБ приняли решение продлить сроки перевода до 1 октября, а затем — до конца года.

В письме ЦБ также указано, банки должны продолжить проведение операций по картам пенсионеров в случае истечения срока действия этих карт до 1 июля 2021 года.

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По инф. pnp.ru

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