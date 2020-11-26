Банковские карты: «Мир» вам, пенсионеры страны

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Российские пенсионеры бывают далеки от разных технологических новшеств в банковской сфере. Например, многие до сих пор продолжают получать свои выплаты на сберкнижки. Но законодатели обязали их выбрать другой вариант. Так, пенсионерам необходимо перейти на банковские карты.
Пенсии выплачиваются только на карты Мир. Чем удобен банковский пластик?
Пенсии на сберкнижку являются не самым удобным вариантом. Чтобы снять средства, нужно каждый месяц посещать отделение банка. Часто такие операции приходится выполнять родственникам пенсионеров, поэтому намного удобнее использовать пластиковую карту.
Удобство в использовании пластика очевидны:
не нужно тратить время на посещение банка и очереди;
деньги приходят сразу после перевода, не нужно дожидаться почтальона;
средства надежно защищены на карте;
можно оплачивать коммунальные услуги и переводить средства;
на остаток средств насчитывается процент или бонусы.
В октябре текущего года начали действовать изменения, в соответствии с которыми, все пенсии выплачиваются только на карты Мир. Безналичные выплаты на сберегательные книжки остаются в прошлом. Поэтому пенсионерам нужно оформить карту Мир. Сделать это можно в любом финансовом учреждении.
В том случае, если человек по каким-то причинам не приемлет выплату средств на карту, ему могут выдавать деньги в почтовых отделениях или же с доставкой на дом. Но для этого нужно подавать заявление в Пенсионный фонд.
Как оформить карту и перевести туда средства?
Изначально нужно оформить пластиковую карту, после чего поставить в известность ПФ о желании поменять форму получения выплат. До того, как начал действовать закон о карте Мир, средства со сберкнижки можно было перевести на карту с помощью банкомата или в режиме онлайн.
Чтобы оформить карту, нужно выполнить всего два действия:
отправиться в банк со своими документами, чтобы заключить договор на банковское обслуживание и написать заявление на получение карты;
в указанные сроки забрать карту и взять выписку с реквизитами счета.
В том случае, если пенсионер не в состоянии прийти самостоятельно в банк, он может оформить на кого-то доверенность. Для лежачего инвалида понадобиться вызвать нотариуса на дом и самостоятельно оплатить его услуги.
После посещения банка нужно переоформить получение пенсии на карту. Соответствующее заявление подается в отделение Пенсионного фонда. Вместе с заявлением нужно подать и реквизиты карты для перевода.
Для оформления перевода пенсии на карту, нужны такие документы:
документ, который подтверждает личность;
пенсионное удостоверение;
СНИЛС;
реквизиты.
Во многих российских банках предоставляют услугу по дистанционному переводу пенсии на карту. Не нужно лично идти в отделение ПФ, так, как банковский работник сам уведомит фонд о новых реквизитах для перевода. Это очень удобный вариант для пожилых людей, кроме того, услуга предоставляется бесплатно.
Хорошее название карты – «Мир» – таит в себе и много удобств, которые перечислены выше. А потому, может быть, стоит полояльнее относиться к нововведениям? Тем более они обязательные, так что нужно их просто понять и принять.
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