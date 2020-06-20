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Автограф Достоевского продали на аукционе по цене квартиры

По инф. portal-kultura.ru   
20 Июня 2020 г.
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Дарственный автограф Достоевского на «Записках из мертвого дома» продали за 5,5 млн рублей.

Дарственный автограф Достоевского на «Записках из мертвого дома» продали за 5,5 млн рублей

Об этом сообщила пресс-служба организатора торгов, Российского аукционного дома.

Автограф писателя был оставлен им на издании «Записок» 1875 года.

«Это самый дорогой лот, который РАДу приходилось продавать на букинистических торгах. Цена в 5,5 млн рублей отражает его ценность», – говорится в сообщении аукциона.

Автограф поставлен писателем на верхнем поле титульного листа книги коричневыми чернилами. Надпись гласит: «От мужа, от отца, Анне, дорогой жене, и дочери. Ф. Достоевский».

В РАД поясняли, что экземпляры книг Достоевского, подписанные автором, сегодня чрезвычайно редки. По имеющимся данным , в мире насчитывается всего около 80 таких автографов, включая экземпляры музейных собраний.

Еще интересное о продаже реликвий на аукционах:

По инф. portal-kultura.ru

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