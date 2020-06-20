Автограф Достоевского продали на аукционе по цене квартиры

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Дарственный автограф Достоевского на «Записках из мертвого дома» продали за 5,5 млн рублей.
Об этом сообщила пресс-служба организатора торгов, Российского аукционного дома.
Автограф писателя был оставлен им на издании «Записок» 1875 года.
«Это самый дорогой лот, который РАДу приходилось продавать на букинистических торгах. Цена в 5,5 млн рублей отражает его ценность», – говорится в сообщении аукциона.
Автограф поставлен писателем на верхнем поле титульного листа книги коричневыми чернилами. Надпись гласит: «От мужа, от отца, Анне, дорогой жене, и дочери. Ф. Достоевский».
В РАД поясняли, что экземпляры книг Достоевского, подписанные автором, сегодня чрезвычайно редки. По имеющимся данным , в мире насчитывается всего около 80 таких автографов, включая экземпляры музейных собраний.
Николай Цискаридзе, артист балета, ректор Академии русского балета имени Вагановой, крайне редко говорит о своей личной жизни. Но на днях артист сделал исключение и рассказал о детях, с которыми он дружит и воспитывает, как своих.
За последние две недели на территории Северо-Западного региона утонули 33 человека, из них 10 детей. В петербургском управлении МЧС бьют тревогу, поскольку в ближайшее время в Петербурге и области сохранится жаркая погода, а это значит, что жители будут стремиться к отдыху у воды.
15 июня Андрею Леонову, всеми любимому многодетному отцу из сериала «Папины дочки», исполняется 61 год. Сын одного из знаменитейших артистов СССР Евгения Леонова рассказал, как относится к тому, что в его интервью часто речь идет об отце.
Культурный Интернет только потому и «культурный», что его наполняют бесчисленные творения величайших умов человечества. И сегодня мы обратимся к двум таким «умам», чьи произведения никогда не выйдут из моды и навечно останутся классикой мировой литературы. Речь пойдёт о Владимире Набокове и Льве Толстом, так что усаживайтесь поудобнее, дорогие дамы и господа – мы начинаем!
Машина британского премьера Бориса Джонсона попала в аварию на выезде из здания парламента в Лондоне. Как рассказали в офисе премьера, в его машину врезался автомобиль с охраной, однако сам Джонсон не пострадал.
Иногда инициативы депутатов Государственной Думы проходят мимо внимания широкой аудитории. Но в случае с законопроектами народного избранника Алексея Журавлева - наоборот. Серьезная и непростая тема, касающаяся истории СССР и России, Второй мировой войны - и самого будущего страны, в конечном счете, породила дискуссии. Вот два мнения по острому поводу: достойно ли "искажение истории" статьи в Уголовном кодексе?
Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне. Глава государства в ней, в частности, рассуждает о причинах Второй мировой войны.
Это большинство россиян на самоизоляции наели лишние килограммы, но некоторые артисты маниакально поддерживали свою форму. Всевозможными звездными диетами и йога-упражнениями завалены все страницы соцсетей богатых и знаменитых.
Министерство просвещения признало действительными школьные аттестаты, которые были заполнены по правилам 2020 года, но выданы выпускникам чуть раньше срока. Ранее мы рассказывали о том, как выпускников Петербурга попросили принести выданные документы обратно.
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