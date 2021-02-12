Авиакомпания S7 разрешила перевозить в салоне самолета до пяти животных, обновленные правила перевозки вступают в силу 15 февраля 2021 года.

На отдельном месте рядом с хозяином могут путешествовать не более двух питомцев, остальные размещаются под впереди стоящим креслом.

Желающему воспользоваться этой услугой пассажиру нужно будет запланировать перелет заранее. Весь полет питомец (это может быть собака, птица или кошка) должен будет провести в жесткой перевозке, хозяину придется обязательно сидеть рядом.

Размеры контейнера для животного не должны превышать габариты в 55×40×40 сантиметров, масса питомца (вместе с переноской) не должна превышать 23 килограммов.

Второй вариант перелета животного в салоне — под креслом пассажира,сидящего впереди. В таком случае питомец весом не более 10 кг размещается в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой закрывающейся сумке-переноске.

Авиакомпания разрешила перевозить домашних животных на соседнем кресле с хозяином в декабре прошлого года, на один борт можно было взять максимум двух животных.

Директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина отметила, что спрос на новый сервис оказался высоким. С начала года этой услугой воспользовалось более 400 путешественников.

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Polit.ru

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