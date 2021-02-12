Авиакомпания S7 разрешила перевозить в салоне самолета до пяти животных

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
«Уходить ли Путину?» Политолог реконструирует логику президентского окружения
2021-01-18-02-22-01
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
В Подмосковье массово продают особняки. Элита готовится к побегу из России?
2021-01-18-01-28-11
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Авиакомпания S7 разрешила перевозить в салоне самолета до пяти животных
По инф. polit.ru   
12 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Авиакомпания S7 разрешила перевозить в салоне самолета до пяти животных, обновленные правила перевозки вступают в силу 15 февраля 2021 года.

Авиакомпания S7 разрешила перевозить в салоне самолета до пяти животных

На отдельном месте рядом с хозяином могут путешествовать не более двух питомцев, остальные размещаются под впереди стоящим креслом.

Желающему воспользоваться этой услугой пассажиру нужно будет запланировать перелет заранее. Весь полет питомец (это может быть собака, птица или кошка) должен будет провести в жесткой перевозке, хозяину придется обязательно сидеть рядом.

Размеры контейнера для животного не должны превышать габариты в 55×40×40 сантиметров, масса питомца (вместе с переноской) не должна превышать 23 килограммов.

Второй вариант перелета животного в салоне — под креслом пассажира,сидящего впереди. В таком случае питомец весом не более 10 кг размещается в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой закрывающейся сумке-переноске.

Авиакомпания разрешила перевозить домашних животных на соседнем кресле с хозяином в декабре прошлого года, на один борт можно было взять максимум двух животных.

Директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина отметила, что спрос на новый сервис оказался высоким. С начала года этой услугой воспользовалось более 400 путешественников.

Еще интересные заголовки для тех, кому дома не сидится:

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 