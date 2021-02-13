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Аптеки обязали информировать о дешевых лекарствах
По инф. rosbalt.ru   
13 Февраля 2021 г.
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С 1 марта аптеки в России по приказу Минздрава начинают работать по новым правилам. Аптекари теперь обязаны рассказывать покупателям о недорогих аналогах лекарств и ценах на них. А если покупатель захочет прочитать инструкцию, провизор не имеет права в этом отказать.

Аптеки обязали информировать о дешевых лекарствах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о демонополизации аптечной сферы. Он регулирует вопросы розничной торговли лекарствами и призван исключить необоснованное завышение цен на препараты. Предлагается обязать аптеки обеспечить покупателей доступной информацией о наличии и минимальной цене лекарственных препаратов для медицинского применения. Покупателю будут обязаны показать всю линейку препаратов, идущих под разными торговыми наименованиями, но с единым международным непатентованным названием, заверили в Госдуме.

Также предложены меры, направленные на демонополизацию фармацевтического розничного рынка. Законопроект, в частности, содержит норму, по которой единая аптечная сеть может занимать в административно-территориальном образовании не более 20%.

Также предусматривается создание единого реестра лиц, которые участвуют в фармацевтической деятельности. Помимо этого, планируется облегчить доступ к рынку новых производителей. Вводится ряд ограничений для такого монопольного давления на рынок.

Например, предлагается ограничить возможность получения внереализационных доходов аптечными организациями и организациями оптовой торговли и устанавливать максимальный размер платы за услуги по продвижению продукции в 5%. Также устанавливается прямой запрет на взимание платы за право поставок лекарственных препаратов в аптечные организации, за изменение ассортимента лекарственных препаратов и т. д.

Законопроектом также предусматривается возможность создания передвижных аптечных пунктов, что позволит обеспечить лекарствами жителей малонаселенных территорий.

Увы, но действительно сейчас назначаемые врачами препараты зачастую оказываются людям не по карману. Опрос показывает, что каждый десятый житель России экономит на лекарствах, стараясь найти в аптеках самые дешевые товары. А еще у половины опрошенных на лекарства уходит до половины ежемесячного дохода. А тут еще и подорожание препаратов на фоне общей инфляции в стране... Остается только на новый закон надеяться, вот только хоть бы отечественные препараты действительно были не хуже импортных, и тогда всем будет хорошо - и государству с его сэкономленными миллионами, и людям, у которых покупка препаратов не выворачивает карманы подчистую.

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По инф. rosbalt.ru

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