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Аномальная песчаная буря накрыла Китай и затронула Россию
По инф. СМИ   
16 Марта 2021 г.
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Сильнейшая за последние десять лет песчаная буря обрушилась на столицу Китая Пекин. Из-за стихии погибли шесть человек, 80 пропали без вести. Песчаная дымка заволокла даже Благовещенск!

Песчаная буря пришла в Пекин с севера, из пустыни Гоби и Монголии. Там в результате стихии погибли шесть человек: пять пастухов и один ребенок, более 80 человек также пропали без вести.

Концентрация мелких твердых частиц в некоторых районах Пекина в 160 раз превышает норму ВОЗ. Видимость не превышает 1 тыс. метров. Объявлен желтый уровень опасности. Жителям города рекомендовано оставаться дома.

Метеорологи прогнозируют, что буря продлится до утра 16 марта и распространится на 12 регионов Китая: от северо-западного Синьцзян-Уйгурского автономного района до северо-восточной провинции Хэйлунцзян на границе с Россией, пишет Polit.ru.

Песчаные бури нередко случаются в районе столицы Китая. Одна из возможных причин того, что они приходят чаще, — вырубка деревьев.

Песчаная дымка заволокла и российский Благовещенск — затянутое плотным слоем облаков небо над городом приобрело желто-розовые оттенки. Амурский центр ГЗ и ПБ сообщает о термоточках, зафиксированных по соседству в Приамурье и соседней Еврейской автономной области.

Вырубка деревьев совсем небезобидна. Она может привести не только к песчаным бурям, но и к наводнениям. И это - та плата человечества за неуемное потребление, тот счет, который выставляет природа.

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По инф. rosbalt.ru

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