Аномальная песчаная буря накрыла Китай и затронула Россию

Сильнейшая за последние десять лет песчаная буря обрушилась на столицу Китая Пекин. Из-за стихии погибли шесть человек, 80 пропали без вести. Песчаная дымка заволокла даже Благовещенск!

Песчаная буря пришла в Пекин с севера, из пустыни Гоби и Монголии. Там в результате стихии погибли шесть человек: пять пастухов и один ребенок, более 80 человек также пропали без вести.

Концентрация мелких твердых частиц в некоторых районах Пекина в 160 раз превышает норму ВОЗ. Видимость не превышает 1 тыс. метров. Объявлен желтый уровень опасности. Жителям города рекомендовано оставаться дома.

Метеорологи прогнозируют, что буря продлится до утра 16 марта и распространится на 12 регионов Китая: от северо-западного Синьцзян-Уйгурского автономного района до северо-восточной провинции Хэйлунцзян на границе с Россией, пишет Polit.ru.

Песчаные бури нередко случаются в районе столицы Китая. Одна из возможных причин того, что они приходят чаще, — вырубка деревьев.

Beijing was shrouded in thick brown dust due to strong winds blowing in from the Gobi desert and parts of northwestern China, in what the weather bureau has called the biggest sandstorm in a decade https://t.co/sFl1h6d8Lw pic.twitter.com/yNUD8Iwj9t