Папа Римский предсказал новый Всемирный потоп

Папа Римский Франциск заявил, что человечество может ждать новый Всемирный потоп. Понтифик считает это реальностью, если государства не начнут бороться с глобальным потеплением.

«Всемирный потоп случится, если мы продолжим идти тем же путем», — цитирует издание Corriere della Sera понтифика.

Папа Римский Франциск заявил, что Ной смог пережить потоп только благодаря своей добродетели. Понтифик в связи с этим выдвинул предположение, что властям для борьбы с изменением климата требуется, в первую очередь, разобраться с коррупцией.

Образ жизни современных людей в том числе повлиял и на климат на нашей планете, который меняется. И увы, хорошего от всего этого ждать не приходится. У всех на слуху катастрофические наводнения, засухи, ураганы, смерчи и другие грозные явления. Они поражают своей силой и частотой. Хочется верить, что здравомыслие властей разных стран приведет к каким-то дейстенным решениям, и люди успеют вовремя принять меры, когда еще можно что-то предотвратить, остановить и в лучшую сторону изменить. А так... очень тревожно за то, какая жизнь ждет ближайшие (а это наши дети, внуки и правнуки) и далекие поколения. В каким состоянии им достанется от нас этот прекрасный мир? И



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