Папа Римский предсказал новый Всемирный потоп

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Папа Римский Франциск заявил, что человечество может ждать новый Всемирный потоп. Понтифик считает это реальностью, если государства не начнут бороться с глобальным потеплением.
«Всемирный потоп случится, если мы продолжим идти тем же путем», — цитирует издание Corriere della Sera понтифика.
Папа Римский Франциск заявил, что Ной смог пережить потоп только благодаря своей добродетели. Понтифик в связи с этим выдвинул предположение, что властям для борьбы с изменением климата требуется, в первую очередь, разобраться с коррупцией.
Образ жизни современных людей в том числе повлиял и на климат на нашей планете, который меняется. И увы, хорошего от всего этого ждать не приходится. У всех на слуху катастрофические наводнения, засухи, ураганы, смерчи и другие грозные явления. Они поражают своей силой и частотой. Хочется верить, что здравомыслие властей разных стран приведет к каким-то дейстенным решениям, и люди успеют вовремя принять меры, когда еще можно что-то предотвратить, остановить и в лучшую сторону изменить. А так... очень тревожно за то, какая жизнь ждет ближайшие (а это наши дети, внуки и правнуки) и далекие поколения. В каким состоянии им достанется от нас этот прекрасный мир? И
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что уже подготовил документ об освобождении от всех должностей в 2036 году. (Да, оптимизма Владимиру Вольфовичу не занимать. Главное, чтобы здоровье не подвело! - прим. МГ.)
Российские научные сотрудники отреагировали на публичные скандалы вокруг своих зарплат. Открытое письмо Путину опубликовал доктор технических наук, главный научный сотрудник научно-испытательного центра «Гипроцемент-Наука» Иосиф Абрамсон.
Правительство не одобрило закон о снижении пенсионного возраста, назвав это «дополнительными расходами», военные и полицейские, отслужившие в Южной Осетии, смогут выбирать, какую получать пенсию — российскую или южноосетинскую, а федерация независимых профсоюзов России согласовала проект о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования при сохранении за сотрудником места и зарплаты.
Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева объяснила глубинную причину протестных акций, которые прокатились зимой по всей России. По ее мнению, у людей накопилось недовольство, и оно вызвано рядом факторов.
Старшая дочь Бориса Немцова Жаннна на днях пообещала, что журналисты вскоре представят новые данные об убийстве ее отца. И вот «Медиазона» опубликовала собственную хронологию звонков и поездок группы, причастной к убийству политика Бориса Немцова.
Школьник Арсений Костыря из деревни Грановщина в Иркутской области попал в Книгу рекордов России как самый высокий 13-летний мальчик в стране. Мама мальчика признается: от девчонок в школе отбоя нет — ее сына принимают за старшеклассника.
Каждый город России может вызвать свои ассоциации. Например, Санкт-Петербург навевает мысли о дворцах и бандитах, Иваново – о невестах. Что приходит на ум, когда слышишь про Одессу или Ростов – тоже много всего замечательного. Например, Одесса – город-герой, большой морской порт, неповторимый юмор, своеобразный говор. Ростов – прекрасный утопающий в зелени город, здесь мягкий климат, благодатная земля и величественная река Дон. Но при этом также вспоминается еще, что Ростов-папа, а Одесса-мама. Истории неизвестно, кто из уголовной среды первым так эти города остроумно назвал. Но блатное выражение практически сразу прочно вошло в сознание не только воровской среды, но и обычного человека.
От новинок культуры к новинкам литературы! Портал для пожилых «Мои года» познакомит вас с самыми свежими книжными историями – сегодня таких три штуки. Три совершенно разных издания, рассказывающих о познавательных сторонах нашего мира: Джилл Дэвис раскроет тайны деревьев, Дэниел Шектер поведает о главных проблемах нашей памяти, а Ульрике Мозер вспомнит историю туберкулёза – одной из самых страшных болезней прошлого и настоящего.
У Григория Лепса большая семья: жена, две дочки и сын. Однако сам он признаётся, что постоянно работает, чтобы обеспечить семью и редко бывает дома. А побыть наедине со своими мыслями для него является роскошью.
Власти Таиланда планируют изменить правила въезда в страну для путешественников из других стран. Как сообщают местные власти, чтобы отдыхать в стране, туристы, которые сделали прививку от коронавируса, и те, кто еще не прошел вакцинацию, будут обязаны скачать специальное приложение — «Thailand Plus».
В Новосибирске ветерана труда за многолетнюю беспорочную работу в здравоохранении после ухода на пенсию наградили грамотой и несвежего вида веткой кустовой хризантемы. Как рассказала НГС дочь женщины, ее мама была очень расстроена такой оценкой 55 лет работы, в том числе, в условиях пиковых нагрузок. (Конечно, неприятно, что человека за такую работу так отблагодарили, как в душу плюнули. - прим. МГ.)
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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