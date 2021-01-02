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Прогулки по Куршской косе стали дороже в два раза
|По инф. "Российской газеты"
|02 Января 2021 г.
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С 1 января 2021 года увеличилась стоимость посещения национального парка «Куршская коса». Теперь один билет обойдется в 300 рублей.
Об этом администрация особо охраняемой территории сообщила загодя. И объяснила причину — данная мера направлена на снижение антропогенной нагрузки на уникальные природные комплексы Куршской косы и регулирование численности посетителей.
Определены и льготные категории граждан, которые могут бывать в национальном парке бесплатно. Среди них дети-сироты, пенсионеры, многодетные семьи, дошкольники и школьники и другие.
Кстати, как проинформировала администрация парка, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией визит-центр закрыт с 1 по 10 января 2021 года. Он откроется для прогулок с 11 января.
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