А какие уроки у вас были нелюбимыми? Вот у многих - химия!

В преддверии нового учебного года жителей разных регионов России попросили рассказать о нелюбимых предметах в школе. В результате, в списке уроков, которые россияне посещали с неохотой оказались химия (26%), математика (22%) и физика (21%).

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«Иностранные языки не любили 13% опрошенных, 12% с трудом давались гуманитарные дисциплины и 11% респондентов не горели желанием заниматься физкультурой», — со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Меньше всего отрицательных отзывов набрали: мировая художественная культура, литература, география, русский язык, биология, информатика и ОБЖ. Говоря о тройке самых важных школьных дисциплин россияне были практические единодушны: русский, математика, иностранный язык.

В августовском исследовании приняли участие свыше 4,5 тысяч человек старше 18 лет. Опрос проводился во всех регионах России.

А вот что мы рассказывали о новшествах этого учебного года:

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