Зачем следить за языком?

Недавно проходил плановый медицинский осмотр, и первый же врач – терапевт – попросил показать ему язык и по цвету языка сказал, что у меня есть нарушения в работе поджелудочной железы! Затем уже после сдачи анализов и прохождения специальных процедур этот диагноз подтвердился. Проблемы, пусть и не очень большие, но действительно с поджелудочной имеются. Кроме того, врачи помимо всего прочего сказали, что нужно тщательно следить за ротовой полостью. Чистить её и язык. Я всегда чистил зубы два раза в день, как и положено. Неужели этого недостаточно? Сергей Лебедев

Налет на языке может служить источником инфекции для всего организма

Похвально, что пациент чистит зубы дважды в день. Многие и этого не делают. Но этого явно недостаточно. Совершенно правильно было сказано, что чистить надо ещё и язык, и всю ротовую полость.

Полость рта – самое грязное место в организме. Почему-то этот факт вызывает удивление, а порой и ступор у многих людей, хотя это очевидно. Во рту находится несколько миллиардов микробов. Если пропустить одну-две чистки зубов, их число превысит численность населения планеты. А это может не только привести к неприятному запаху изо рта и кариесу или другим проблемам, из-за которых придётся посещать стоматолога, но и даже способствовать развитию сердечных заболеваний и вызвать инфаркт миокарда. Поскольку микробы, попадая в кровоток, способствуют увеличению количества тромбоцитов и перекрывают приток крови к сердцу.

Кроме того, доказана и связь воспалительных заболеваний дёсен, вызванных плохой гигиеной полости рта, с раком поджелудочной железы. У автора вопроса, к счастью, такого страшного диагноза нет, но следует быть начеку и не запускать свой рот.

Поэтому чистка языка необходима. Причём с детства, лет с 6-7. Эффект от неё очевиден. Например, чистка зубов снижает интенсивность неприятного запаха изо рта лишь на 25%, а чистка языка – на 85%. Также с её помощью можно на 33% снизить образование зубного камня. А ещё эта процедура помогает улучшить пищеварение.

Удалять мягкий налёт следует каждое утро, до завтрака, сразу после пробуждения, а также вечером, перед сном.

Приступать к очищению языка нужно после чистки зубов. Делать это нужно правильно. Движения должны быть от корня языка к кончику, а не наоборот! Но не следует чистить язык зубной пастой, это будет раздражать слизистую оболочку. После чистки следует тщательно прополоскать рот водой.

Лучше всего чистить язык специальными скребком и щёткой. Они бывают металлическими и полимерными. В последнее время появились и более современные изделия, например ирригатор со специальной насадкой.

Надо отметить, что любой нормальный специалист с высокой точностью по цвету налёта на языке может определить болезнь. Или вероятность её возникновения.

Так, белый плотный налёт может указывать на инфекционные заболевания. Такие как грипп или другой вид ОРВИ, ангина. Реже – дизентерия. Если подобный налёт имеется на корне языка, то, скорее всего, у человека проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Если налёт имеет желтоватый оттенок, то тут, думаю, даже ребёнок поймёт, что это проблемы с печенью и есть вероятность гепатита, или, как говорят, желтухи. Правда, такой налёт, только менее жёлтый, характерен и для тех, кто в избытке употребляет кофе или курит. Что тоже, конечно, плохо.

При хроническом гастрите, а порой при раке желудка на языке образуется серый налёт. И бывает он не только на кончике, но и в середине.

Сердечные патологии и проблемы с лёгкими можно заподозрить, если налёт имеет синий оттенок, а зелёный цвет вполне может показать проблемы с двенадцатиперстной кишкой или желчным пузырём.

Судя по всему, у автора вопроса налёт на языке был тёмно-коричневый, поскольку он характерен как раз при нарушениях в работе поджелудочной железы, о чём нам пациент и поведал. Кроме того, такая патология может свидетельствовать и об обезвоживании организма. Значит, человеку необходимо употреблять побольше жидкости.

При термических ожогах, аллергии, поражениях системы крови, а иногда и психики налёт приобретает ярко-красный оттенок, а при болезнях селезёнки и воспалении кишечника – чёрный.

То есть разные цвета налёта на языке явно не радуют. Поэтому проще следить за языком и вовремя его очищать от всего лишнего.

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