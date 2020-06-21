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У витаминов тоже бывают побочные эффекты
По инф. Российской газеты   
21 Июня 2020 г.
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Онколог предостерег от самодеятельной витаминизации во время COVID-19.

У витаминов тоже бывают побочные эффекты

Чтобы убедиться в необходимости витаминов, нужно сдать анализ крови

Находящимся на терапии пациентам с онкологией и обычным людям в условиях пандемии не следует самочинно прописывать себе дополнительные порции витаминов. Для укрепления иммунитета, как советуют медики, лучше употреблять свежие овощи и фрукты.

— По поводу усиленных доз, я бы не рекомендовал, потому что витамины и так являются лекарственными препаратами, а любой лекарственный препарат кроме желаемого эффекта может иметь и побочный эффект, сообщил член правления Российского общества клинической онкологии, доктор медицинских наук Николай Жуков.

Витамины C, Е и, А, планировавшихся применять для снижения токсичности химиотерапии, по данным некоторых исследований, не оказывали особого влияния на токсичность, но при этом снижали эффективность лечения. Витамин D3, принимаемый в высоких дозах, может быть токсичен: может увеличиться количество кальция в крови и возникнуть почечная недостаточность, это могут быть неприятные неврологические проявления.

Для насыщения организма витаминами лучше употреблять свежие овощи и фрукты, но с соблюдением в условиях пандемии мер гигиены и предосторожности. Как показывают исследования, коронавирус живет на различных поверхностях до трех дней. Поэтому развесные овощи и фрукты, которые не подлежат сразу термической обработке стоит либо тщательно помыть, либо оставить их на три дня в том месте, где исключен контакт.

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