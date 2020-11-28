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У диабета есть симптомы, которые можно заметить
По инф. argumenti.ru   
28 Ноября 2020 г.
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Диетолог рассказал, как распознать профицит сахара в крови и диабет.

У диабета есть симптомы, которые можно заметить

Высокий уровень сахара в крови может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системы, обменом веществ и иммунитетом. По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, повышенный сахар можно распознать по сильной жажде.

«Повышенная жажда и частое мочеиспускание могут быть первыми заметными симптомами диабета. Избыток сахара мобилизует жидкость, а организм пытается ее восполнить. Отсюда и появляется сильная жажда», — сказал врач.

Кроме того, эксперт утверждает, что избыток сахара в крови токсичен. Он плохо действует на капилляры, ухудшает микроциркуляцию и тканевый обмен. Постоянные скачки расшатывают систему регуляции сахара, что приводит к сахарному диабету.

Однако симптомы могут проявиться не сразу, а только когда сахар в крови превысит норму в два раза. Поэтому диетолог советует измерять сахар не реже раза в год. А тем, кто склонен к полноте или имеет наследственную предрасположенность к диабету, врач советует проверяться гораздо чаще.

«Измерение сахара — обычная гигиеническая процедура, как например, взвешивание или измерение давления. Мы же иногда делаем это. Вот и сахар нужно измерять не реже одного раза в год натощак», — советует Михаил.

При стабильно высоком уровне сахара в крови нужно сразу же обратиться к врачу.

По инф. argumenti.ru

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