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Скарлатина — болезнь опасная. В том числе и для взрослых
Григорий КОНЕВ, врач, argumenti.ru   
08 Декабря 2020 г.
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У моего друга сильно заболела пятилетняя дочка. Врач поставил диагноз «скарлатина». Честно говоря, я уже даже позабыл о таком заболевании. А тут ещё вдогонку на глаза попалась новость о том, что вирус скарлатины мутирует и якобы появился его новый штамм. На фоне всеобщего тревожного состояния людей в связи с постоянной информацией о пандемии коронавируса, естественно, взволновал вопрос: а не грозит ли нам новая и сильная вспышка этой детской инфекции? Есть ли повод опасаться и что нужно делать, чтобы этого избежать? Санал Манджиев, Элиста

Скарлатина — болезнь опасная. В том числе и для взрослых

Специалисты отмечают, что риски более сильных вспышек тех или иных инфекций есть всегда. Болезни тоже имеют свойство мутировать и эволюционировать. Они могут становиться менее агрессивными или более коварными. Появление нового штамма стрептококков группы, А — новость, конечно, неприятная. До появления антибиотиков скарлатина считалась очень опасной. Она и сейчас опасна, но сегодня её проще победить, чем 100 лет назад.

В ЦЕЛОМ же скарлатина — это инфекционное заболевание, которое чаще встречается у детей. Как принято сейчас говорить, группа риска — это дети в возрасте 4–8 лет. Именно у них чаще всего встречается эта болезнь, поэтому её и называют детской. Но это совсем не означает, что скарлатиной не могут заразиться и взрослые. У них заболевание протекает в среднетяжелой форме. И им обязательно нужно быть настороже.

Недуг характеризуется выраженной интоксикацией и ухудшением самочувствия, связанным с ним. Кроме того, характерным признаком инфекции является мелкая сыпь по всему телу. Данная патология опасна своими гнойными осложнениями. Причём её нередко называют смертельно опасной, поскольку, к сожалению, летальные исходы отнюдь не исключены и встречаются достаточно часто. Хотя к 40-м годам прошлого столетия казалось, что проблема скарлатины решена за счёт использования антибиотиков. Несколько десятилетий назад сообщалось даже о том, что она практически ликвидирована. Однако новые вспышки стали фиксировать уже в XXI веке. По данным статистики, заболеваемость по миру выросла в 5 раз и сегодня зафиксировано 600 тыс. случаев.

Коварство и опасность этой инфекции в том, что её симптомы, по утверждению педиатров, свойственны многим болезням, поэтому её легко перепутать с другими патологиями. Скарлатину можно принять за ангину, менингит, корь, краснуху, дифтерию, псевдотуберкулёз или банальное ОРЗ. Пик заболеваемости приходится на осенне-зимний период, когда инфицированных становится в полтора раза больше, чем летом. А значит, в это время следует проявлять максимальную осторожность.

Заразиться скарлатиной, как и большинством других инфекций, можно воздушно-капельным и контактно-бытовым путями.

Инкубационный период скарлатины длится до 12 дней. Обычно, как утверждают детские врачи, температура резко подскакивает вплоть до 40 градусов. Практически всегда заболевание сопровождается рвотой и болью в горле. Через несколько часов, а в некоторых случаях и дней на теле появляется мелкоточечная сыпь. Она присутствует практически на всех участках тела. Особенно много её на щеках, боках, под коленками, в паху, в подмышках.

Если человек подозревает у себя или у ребёнка скарлатину, нужно внимательно осмотреть язык. Сначала на нём будет виден жёлтый налёт, который через пару-тройку дней после начала болезни исчезает, и язык становится ярко-малиновым с выраженными сосочками и остаётся таким на протяжении одной-двух недель. В любом случае при малейших подозрениях нужно обратиться к врачу. Это тот случай, когда лучше перестраховаться. Более того, это просто необходимо сделать.

Чаще всего скарлатину лечат в домашних условиях, причём и дома, и в больнице для лечения применяют антибиотики, как и почти век назад. Другого способа не придумано. Ну и в целом данное лечение эффективно. Оно длится обычно 10 дней, и потом, как правило, 12 дней после выздоровления пациенты, у которых была диагностирована скарлатина, должны находиться на карантине.

Бывают ситуации, когда у больного развивается инфекционно-токсический шок. Тогда нужно срочно вызывать скорую. Нитевидный пульс, резкое падение давления, холодные ноги при нормальной температуре, отсутствие мочеиспускания — все эти симптомы требуют немедленной госпитализации. Это как раз тот случай, когда скарлатина становится реально смертельно опасной.

Важно понимать, что недооценивать потенциальную опасность этого заболевания не стоит. И следует внимательно относиться к своему здоровью, поскольку эта серьёзная болезнь снова стала напоминать о себе и, увы, всё активнее выходит из тени.

По инф. argumenti.ru

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  • Скарлатина — болезнь опасная. В том числе и для взрослых
    У моего друга сильно заболела пятилетняя дочка. Врач поставил диагноз «скарлатина». Честно говоря, я уже даже позабыл о таком заболевании. А тут ещё вдогонку на глаза попалась новость о том, что вирус скарлатины мутирует и якобы появился его новый штамм. На фоне всеобщего тревожного состояния людей в связи с постоянной информацией о пандемии коронавируса, естественно, взволновал вопрос: а не грозит ли нам новая и сильная вспышка этой детской инфекции? Есть ли повод опасаться и что нужно делать, чтобы этого избежать? Санал Манджиев, Элиста
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