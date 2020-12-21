Простатит можно победить движением

Профессор Бубновский рассказал о мужских проблемах и способах их решения.

Доктор медицинских наук, телеведущий и автор многочисленных книг о здоровье профессор Сергей БУБНОВСКИЙ известен как автор кинезитерапии. Излечения методом движения, если проще. Сегодня он рассказывает читателям «АН» о мужских проблемах и способах их решения.

Сорок лет — сорок бед

Одной из существенных мужских проблем, особенно после 40 лет, является такое заболевание, как простатит. Болезнь эта поражает и молодых, и пожилых, и богатых, и бедных. И границы ей неведомы. В Соединённых Штатах около 8% мужчин имеют диагноз «хронический простатит». В России таковых 9%. Так что цифры практически одинаковые. Из всех обращений к урологу 35% составляют обращения по поводу простатита. Таким образом, по распространённости среди воспалительных заболеваний органов мужской половой системы хронический простатит занимает первое место.

Причём дела с каждым годом становятся всё хуже и хуже. Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения и социального развития РФ, абсолютное количество зарегистрированных больных с заболеваниями предстательной железы возрастало, как минимум, с 2002 г. и увеличилось более чем в два раза за эти годы, вплотную подобравшись к цифре 2 миллиона. При этом показатель частоты встречаемости на 100 тыс. мужчин увеличился с 1409 больных до 2221.

Болезнь молодеет. И если раньше простатитом страдали в основном люди в возрасте, то сейчас на приём к врачу попадают и 25-летние пациенты. И всё же основную часть больных составляют мужчины старше 40 лет.

Почему заболевание предстательной железы случается чаще именно после 40 лет? Простата — это мышечно-железистый орган, лежащий на тазовой диафрагме, сразу под мочевым пузырём. Анатомически простата состоит из желёз с семявыводящими протоками и соединительной ткани, прослойки между этими протоками. Проблема в том, что предстательная железа находится на тазовом дне, как в крепости, как в капсуле: снизу защиту осуществляет мочеполовая тазовая диафрагма, с боков — это мышцы брюшного пресса, сзади — это мышцы спины. И если эта защита, эти мышцы работают регулярно, а это значит, что мужчина выполняет определённые упражнения, связанные с улучшением кровообращения в мышцах брюшного пресса, нижних конечностей, в мышцах нижней части спины, то кровоток идёт хорошо, протоки освобождаются, и засорения этих протоков предстательной железы не происходит.

После 40 лет мужчины начинают вести преимущественно сидячий образ жизни, отращивают живот, что приводит к ослаблению мышц брюшного пресса. Не работают аддукторы (приводящие мышцы) и мышцы спины, возникает застой, и протоки засоряются элементами соединительной ткани. Возникают отёк, боль, мужчины бегут к урологу, пользуются различными нагревательными приспособлениями, принимают обезболивающие лекарства, но это не приводит к освобождению протоков. А протоки у мужчин требуют постоянного очищения через сокращение и расслабление. Только регулярно работающие мышцы живота, ног и спины способствуют очищению.

Дайте крови течь по жилам свободно!

Конечно, лучшей профилактикой простатита являются регулярные упражнения в тренажёрном зале. Если нет спортзала под рукой, частично помогают бег и приседания, растяжки. Но главный принцип — делать упражнения и соблюдать физическую активность нужно регулярно. Не ждать засорения. У пожарных есть любимая присказка — пожар легче предупредить, чем потушить. В нашем случае принцип точно тот же. Предупредить простатит несложно. А вот избавиться от него гораздо труднее.

Но если вы пренебрегли профилактикой и всё-таки заболели, то первым делом необходимо определить природу заболевания. Вполне возможно, что причина в инфекции. Затем можно приступать к лечению. Но я хотел бы обратить ваше внимание прежде всего на профилактику. Если мужчина много сидит, курит, имеет избыточный вес, то простатит практически неизбежен, а за ним — и аденома простаты.

Так что решайте сами. Хронические болезни приводят к тому, что к 40 годам накапливается усталость, в 50 начинается депрессия, а к 60 годам интерес к жизни пропадает совсем. А всё потому, что человеку лень приседать, делать упражнения на пресс и для спины, хотя они отнимают в день всего 20–30 минут.

Резюмирую: хороший регулярный кровоток препятствует образованию засорений протоков предстательной железы и способствуют хорошему мужскому здоровью. А как добиться хорошего кровотока? Правильно, его обеспечивают регулярные упражнения. В центрах Бубновского есть специальные программы для мужчин после 40 лет, предпочитающих жить полноценной жизнью и заботящихся о своём здоровье, о своём будущем, о будущем своей семьи. Задумайтесь о своём здоровье — и приходите!

А если у вас нет такой возможности, то просто займитесь собой самостоятельно. Приседайте, качайте пресс, делайте наклоны с грузом — не нужно хватать штангу в пятьдесят килограммов — сорвёте спину или повредите позвоночник без привычки. Достаточно и десяти кило. Больше ходите, в том числе по лестнице.

Начните прямо сейчас, не ждите понедельника. И тем более не ждите, когда болезнь проявит себя.

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По инф. argumenti.ru



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