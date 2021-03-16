Помощь иммунитету: точечный массаж и другие методы

Врачи единодушны в том, что Covid-19 и другие ОРВИ в первую очередь настигают людей со сниженным иммунитетом, ослабленных другими, часто хроническими заболеваниями. А можно ли помочь иммунитету? Рассказываем о том, как работает иммунная система и как укрепить её.

Армия защитников

Мысль о том, что в организме есть некая «защитная сила», высказал ещё Гиппократ. В XIXвеке её назвали иммунитетом, то есть системой, призванной защитить организм от самых разных внешних и внутренних агрессивных воздействий. Это многоуровневый и очень сложный механизм, который по аналогии можно сравнить со структурой многофункциональных армейских подразделений. Подобно различным видам войск, разные звенья иммунитета несут постоянную службу, поддерживая постоянство внутренней среды организма, устраняя чужеродное воздействие патогенных возбудителей, химических веществ, аномальных клеток, противодействуя метаболическим нарушениям, сосудистым изменениям и так далее.

Есть так называемый неспецифический иммунитет – врождённая способность организма уничтожать всё чуждое ему, сохранять целостность и работоспособность всех органов и систем. Её «бойцы» – это фагоциты (в частности, макрофаги,способные поедать вредные бактерии, а также нейтрофилы,лимфоциты-киллеры, лейкоциты – белые кровяные тельца, цитокины и другие. А специфический, или адаптивный иммунитет, формируется уже в результате наших контактов с различными микробами на протяжении всей жизни. Его задача – сохранять память о перенесённой инфекции и препятствовать её повторному возникновению. Основную роль тут играют клетки лимфатической системы: Т-лимфоциты, В-лимфоциты, способные производить антитела к патогенным возбудителям, Т-киллеры, уничтожающие чужеродных агентов (их называют антигенами).

За обеспечение многообразных защитных функций отвечают главные органы иммунитета. Этокрасный костный мозг, в котором образуются все клетки, участвующие в иммунных реакциях, и тимус (вилочковая железа), в котором происходит дозревание некоторых иммунных клеток (тех же Т-лимфоцитов) после образования их в костном мозге. Другие иммунные клетки, B-лимфоциты, дозреваютвселезёнке. В ней, кроме того, фагоциты ловят и переваривают проникших в организм микробов и фрагменты собственных погибших клеток.

Ещё один орган– лимфатические узлы. В их порах много иммунных клеток, которые ловят и переваривают микробов, проникших в организм. Кроме того, специальные клетки в лимфатических узлах хранят информацию о микробах, уже проникавших в организм ранее.

Главной в структуре периферических органов иммунитета являетсясистема лимфоциркуляции, состоящая из протоков, соединяющих лимфатические узлы и транспортирующих лимфатическую жидкость. Последняя тоже рассматривается как отдельный орган. Остальные периферические органы представляют собой скопления лимфоидной ткани в разных местах: это миндалины, расположенные по обеим сторонам глотки, Пейеровы бляшки – образования, рассеянные в стенках тонкой кишки, червеобразного отростка; одиночные лимфоидные клетки в желудке, толстой и двенадцатиперстной кишке, дыхательных и мочевыводящих путях, жёлчном пузыре и печени.

Витаукт против агрессоров

Столь сложная по составу и иерархии система защиты организма, с одной стороны, надёжно защищает его от всяческих агрессоров, а с другой – как всякий сложный механизм может выйти из строя. Происходит это, прежде всего, в силу естественного старения организма, снижения активности обмена веществ, сосудистых и прочих инволюционных изменений.

Кроме того, в сегодняшнем урбанизированном мире существует великое множество факторов экзогенной агрессии. На наш иммунитет негативно влияет загрязнение природной среды. Далеко не безобидны и те вредные вещества и аллергены, которые содержатся в товарах бытовой химии и лекарствах, в растительных продуктах, выращенных с использованием гербицидов и при хранении подвергающихся обработке химическими веществами.

Нельзя не сказать и о том, что современные микробно-вирусные ассоциации, стремясь отразить противодействие развивающейся медицины и фарминдустрии, развивают собственную мощную систему защиты. Они видоизменяются, производят мутации, в результате которых рождаются новые опасные патогены. Новый коронавирус тому пример.

Но если вспомнить, что наш специфический иммунитет обучается более эффективной работе не в обстановке спокойствия, а при встречах с вредными факторами, то надо сказать, что сама болезнь и есть главный способ адаптации человека к изменениям среды. А если это так, то следует ли сразу же вступать в яростную борьбу с развивающейся хронической патологией с помощью доступной теперь «тяжёлой артиллерии»? Ведь сильнодействующие препараты, назначаемые, как правило, целым арсеналом, оказывают серьёзное побочное действие.

Давайте вспомним рекомендации Н.М.Амосова к лечению возрастной артериальной гипертонии. Он говорил, что она не требует раннего назначения гипотензивных средств. Зато необходим разумный оздоровительный режим с использованием двигательных нагрузок, сбалансированного питания, закаливания. То есть тех мер, которые стимулируют организм к развитию собственных возможностей защиты и заставляют работать его собственный иммунитет.

Такой же стратегии в лечении пожилых людей придерживаются врачи Китая. Современные фармацевтические препараты назначаются лишь ненадолго в остром периоде болезни. Позже пациенты переводятся на традиционные лекарства, состоящие из продуктов природного происхождения – вытяжек из растений, камней, органов животных. Особая роль отводится иглорефлексотерапии, мануальной терапии, массажу, лечебной пище, которую можно купить по рецепту врача в аптеке. Результат такого подхода очевиден: только 15% населения Китая страдает гипертонической болезнью.

Да, хронические недуги в пожилом возрасте неизбежны. Однако как выявили сегодня геронтологи, параллельно с процессами старения, подавления, убывания развивается витаукт (от лат. vita – жизнь и aucto – непрерывное увеличение). Этим термином они обозначили систему адаптации, защиты и противодействия агрессивным факторам, которая заложена в нашем иммунитете. Но надо помочь ей проявиться – не с помощью синтетических лекарств, а через стимуляцию собственных защитных сил организма. Каким образом? Тут нет никаких секретов и открытий: это всем известные правила здорового образа жизни.

Первейшее среди них – это регулярные двигательные нагрузки. Именно они обогащают организм кислородом, в большом количестве которого постоянно нуждаются клетки иммунной системы, работающие в очень активном режиме, и лёгкие, выполняющие множество жизненно важных функций, в том числе иммунных. Только представьте: организму для нормальной работы ежедневно требуется поглощать около 15 килограммов воздуха, который и входит преимущественно через лёгкие! Так что без свежего воздуха не обойтись.

Пожилым людям для поддержания своего иммунитета необходимо ежедневно совершать прогулки не менее 1 часа, делать гимнастику, в том числе упражнения для шейного отдела позвоночника и дыхательную гимнастику для лёгких. Но при этом следует выработать собственный, адекватный вашему состоянию алгоритм нагрузок, не впадая в крайности.

Очень важно для иммунитета поддерживать положительный настрой. Опыт показывает, что в первую очередь вирусы и бактерии поражают людей, которые находятся в состоянии нервного напряжения, испытывают страх и другие негативные эмоции. Как пожилому человеку, уже имеющему хронические болезни, настроить себя позитивно? Надо попытаться осознать, чтопроцесс старения – это не трагедия, а этап осмысления опыта, накопления разума и мудрости, в котором есть свои достоинства и преимущества. Принятие такой концепции поможет вам принять ту истину, что резервы организма не исчерпаны и иммунитет будет служить вам ещё долго.

Как стимулировать органы иммунитета

Помимо физических нагрузок для помощи защитной системе организма можно использовать массаж биологически активных зон и точек, которые связаны с органами иммунитета. Рефлекторная стимуляция тканей в этих местах будет способствовать усилению кровотока в самих органах. Все движения выполняются по 30-50 раз в одну и другую сторону. При регулярном массаже вы почувствуете эффект в виде улучшения общего самочувствия.

Для поддержания функций красного костного мозга необходимо растирать круговыми движениями пальцев область середины грудины. Особенное внимание надо уделять самым болезненным местам – на костных выступах и в ямке в самой середине груди, где и находятся биологически активные точки, связанные с иммунными органами и сердцем.

Дойдя до нижнего края грудины между рёбрами, вы нащупаете болезненный мечевидный отросток. Это точка, через которую можно стимулировать кровоток селезёнки, что будет благоприятно влиять и на лимфоток в поджелудочной железе и печени.

А теперь возвратитесь к самому верху грудины, где находится впадина. Внутри неё расположен тимус, отвечающий, как мы упоминали, за выработку Т-лимфоцитов. Хотя в пожилом возрасте функции вилочковой железы затухают, стимуляция кровотока в его проекции с помощью точечного массажа будет очень полезной, особенно в сочетании с другими методами природного оздоровления.

Пройдёмся также по точкам, связанным с миндалинами. Они расположены слева и справа на передней поверхности шее прямо под подбородком и ниже, чуть отступая в стороны от выступа щитовидного хряща (так называемого «кадыка» у мужчин). Что вы нащупали правильно, подскажет их болезненность. Очередная точка, связанная с корнями миндалин, находится в ложбинке за мочкой уха сзади. Помассируйте все эти зоны.

Что касается рефлекторной зоны лёгких, то это диафрагма. В пожилом возрасте она ослабевает. Раскрыть её можно с помощью таких действий. Растирайте и похлопывайте ладонями или кулаками рёбра по всем сторонам – впереди, по боками и сколько достанете сзади (или попросите пройтись по спине близких), при этом пропевая звук «а-а-». После этого выполните 7-8 дыхательных упражнений с надуванием живота на вдохе и втягиванием его на выдохе, задерживая дыхание после вдоха и после выдоха.

Ну а точки для стимулирования кровотока диафрагмы находим на середине ключичной кости, внедряясь поглубже в мягкую ткань, – ощутите там болезненность. А ещё массируйте универсальную точку «хэ-гу» – мы много раз описывали, как её находить: надо сложить вместе указательный и большой пальцы руки, и эта важная точка акупунктуры окажется в самом конце образовавшейся кожной складки.

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