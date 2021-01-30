Покраснели ладони? Пора печень проверить, и побыстрее

Красные ладони назвали симптомом смертельной болезни.
Покрасневшие ладони могут быть одним из признаков неалкогольного стеатогепатита — жировой болезни печени. Если заболевание не выявить на ранней стадии и не приступить к лечению, дело может закончиться фиброзом и циррозом.
Как сообщает клиника Майо в США, опасность болезни заключается в том, что пострадавший до определенной поры не чувствует ухудшения здоровья и не связано с злоупотреблением алкоголем. Люди испытывают лишь усталость и дискомфорт в верхней правой части живота. Симптомами неалкогольного стеатогепатита также могут быть: расширение кровеносных сосудов под кожей, пожелтение кожи и глаз, увеличение селезенки и вздутие живота.
Специалисты считают, что причиной болезни может быть нарушение обменных процессов. В группе риска страдающие ожирением, а также те, у кого есть сахарный диабет и превышение уровня холестерина в крови.
Выявить опасную болезнь-«невидимку» поможет УЗИ. В ряде случаев понадобится гистологическое исследование. Для снижения риска заболевания неалкогольным стеатогепатитом рекомендуется следить за весом, соблюдать диету и заниматься физической активностью.
Кстати
В 2016 году российские ученые получили данные, что около 15 процентов больных раком печени страдают от неалкогольного стеатогепатита. Исследование проводилось в 16 городах страны. Были обследованы 50 тысяч пациентов.
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