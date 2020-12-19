Подробно об иммунитете: можно ли его приобрести и укрепить?

В последний год очень много говорят и спорят об иммунитете. Причём постоянно, и общего мнения нет. Вот и у нас в семье мнения разделились. Кто-то говорит, что он природный, врождённый, поэтому одни люди могут переносить какие-то заболевания тяжело, а другие — легче или вообще не заболеть. И что бы ты ни делал, сильный иммунитет не приобретёшь. Кто-то считает, что его, наоборот, можно приобрести и выработать. Кто прав? Или истина, как всегда, где-то посередине? Виктор Лосев, Казань

Для начала поясним, что иммунитет — это способность организма поддерживать свою целостность и индивидуальность с биологической точки зрения. Обеспечивается его работа за счёт распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток. Иммунитет — это мощная система, которая развивается и, скажем так, «обучается» с возрастом, всё более эффективно уничтожая чужое. Термин происходит от латинского слова immunitas — «освобождение», «избавление от чего-либо». С медицинской точки зрения это освобождение от болезни.

Главное заблуждение многих людей в том, что иммунитет — это какая-то незыблемая, постоянная система. На самом же деле его можно назвать многокомпонентным. Например, учёные делят иммунитет на врождённый и адаптивный, от слова «адаптация» — приспособление к чему-либо. Есть ещё устаревшее название — приобретённый. Врождённый передаётся от матери и в течение всей жизни не изменяется, в то время как адаптивный формируется и эволюционирует с возрастом. Врождённый иммунитет защищает нас в первые годы жизни, пока формируется адаптивный.

Иммунологи также выделяют активный и пассивный приобретённые иммунитеты. Активный возникает после перенесённого заболевания или после введения вакцины. Приобретённый пассивный иммунитет развивается при введении в организм готовых антител в виде сыворотки или передаче их новорождённому с молозивом (секрет молочных желёз, который образуется до молока) матери или внутриутробным способом.

Кроме того, используют и такие термины, как естественный и искусственный иммунитет. Естественный иммунитет включает врождённый иммунитет и адаптивный активный (после перенесённого заболевания), а также пассивный иммунитет при передаче антител ребёнку от матери. Искусственный иммунитет включает адаптивный активный после прививки (введение вакцины) и приобретённый пассивный (введение сыворотки). Так что всё достаточно сложно. И повторимся, что нельзя представлять иммунитет как нечто абстрактное, целую систему. На самом деле система складывается из ряда внутренних органов. Выделяют два вида: центральные и периферические органы иммунной системы. К центральным органам относят красный костный мозг и тимус (орган, находящийся выше ключицы и за грудиной), а к периферическим — селезёнку, лимфатические узлы, а также лимфоидную ткань.

И они должны взаимодействовать, вырабатывая иммунный ответ и иммунную память. Первого из них ждут, когда делают прививки. Иммунный ответ — многоэтапный процесс, заключающийся в распознавании и деструкции патогена и повреждённых им тканей. В его основе лежит уникальное свойство иммунной системы отличать «своё» — полезное от «чужого» — вредного. И соответственно, все эти негативные «чужие» процессы и механизмы должны быть нейтрализованы и уничтожены.

Дальше, как утверждают специалисты, опираясь на этот самый иммунный ответ, можно понять, как формируется иммунная память. Как правило, она образуется в результате адаптивного иммунного ответа против конкретного возбудителя и сохраняется обычно в течение всей последующей жизни организма, защищая его от повторной инфекции, вызываемой этим же возбудителем. Таким образом, самое главное — выработать иммунную память. И, как становится ясно, сила иммунитета не всегда зависит от того, врождённый он или приобретённый. Главное, чтобы он стал сильным. Поскольку все знают, что чем сильнее иммунный статус, тем крепче защита организма от инфекций, и поэтому необходимо укреплять иммунитет. Особенно в осенне-зимне-весенний период. А для этого необходимо соблюдать простые правила. И они тоже в общем-то известны большинству людей. Это максимально разнообразное полноценное питание: разные сорта мяса, рыба, крупы, свежие овощи и фрукты, орехи, бобовые. Ну и конечно, необходимо соблюдать режим питания, сна и отдыха, а также поддерживать питьевой баланс. Ну и само собой, физические нагрузки и занятия физкультурой, понятно, что с учётом индивидуальных свойств организма. Чем лучше будете следить за собой, тем надёжнее станет ваша защита от разных внешних «врагов».

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По инф. argumenti.ru



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