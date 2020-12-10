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Пневмония у пожилых: важно не опоздать с лечением
По инф. 3vozrast.ru   
10 Декабря 2020 г.
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Пневмония — тяжелый инфекционно-воспалительный патологический процесс, поражающий в первую очередь легкие. Вызываемая коронавирусом, она является основным осложнением, особенно в возрастной группе старше 60 лет.

Пневмония у пожилых: важно не опоздать с лечением

Наиболее подверженными пневмонии являются лица со сниженным иммунитетом, в том числе и пожилые люди с многочисленными сопутствующими болезнями. Для них опасна как сама пневмония, так и осложнения, к которым воспаление легких может привести.

Воспаление легких у пожилых опасно тем, что заболевание у них не всегда диагностируется вовремя и лечение назначается с опозданием, что может привести к осложнениям. Из-за слабого иммунитета характерные симптомы пневмонии могут отсутствовать или маскироваться имеющейся сопутствующей патологией.

Синдром интоксикации у пожилых пациентов иногда протекает без ярко выраженной лихорадки: температура может повышаться до 37–38 градусов, выше — редко.

Кашель обычно малопродуктивный, мокрота плохо откашливается. Из-за зачастую малоподвижного образа жизни у таких больных развиваются застойные явления в легких, и быстро нарастает дыхательная недостаточность. Клинически это проявляется одышкой, появлением цианотичного (синюшного) оттенка кожи из-за нарастающего кислородного голодания всех тканей и органов.

Параллельно от ишемии страдают все жизненно-важные органы, особенно — головной мозг. Поэтому нередко при тяжелой пневмонии развиваются нарушения сознания (от оглушения до комы) или психические нарушения.

Из-за несвоевременной диагностики, поздно начатого лечения, отсутствия полноценного питания и квалифицированного ухода пневмония у стариков часто приводит к фатальным осложнениям.

Из-за дыхательной недостаточности нередко пожилого пациента с COVID-19 приходится подключать к ИВЛ для спасения жизни. А интубационная трубка сама может стать причиной осложнений (воспалительные процессы, пролежни в месте прилегания трубки к трахее).

Из-за тяжелого инфекционно-воспалительного процесса в легких обостряются все хронические патологии (сердечно-сосудистые, эндокринологические и другие).

Прогрессирование инфекции, распространение вирионов с током крови и лимфы по всему организму приводит к сепсису и развитию полиорганной недостаточности. В пожилом возрасте это обычно является причиной летального исхода.

При благополучном течении болезни и своевременном эффективном лечении пациент выздоравливает, но могут сохраняться долгое время остаточный кашель, одышка.

Пневмония у пожилых протекает часто атипично, тяжело и нередко приводит к опасным для жизни осложнениям. Поэтому необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью и четко следовать рекомендациям лечащего врача. Особенно при этой болезни важен уход за пожилым пациентом и полноценное питание с достаточным количеством в рационе белка, витаминов и минералов.

Как укрепить иммунитет пожилым людям для профилактики коронавируса

Для предупреждения развития коронавирусной инфекции, опасной в пожилом возрасте, необходимо соблюдать ряд правил:

- избегать многолюдных мест в периоды вспышек;

- соблюдать гигиену, мыть руки с мылом часто, делать регулярно влажную уборку дома;

- пить больше жидкости (при отсутствии противопоказаний лечащего врача);

- правильно питаться: в рационе должно быть много белка, полиненасыщенных жиров, витаминов, микроэлементов;

- гулять на свежее воздухе ежедневно, заниматься физкультурой с разрешения врача;

- своевременно лечить хронические заболевания, регулярно принимать назначенные специалистами препараты.

Итак, можно сделать вывод, что пожилые действительно более подвержены инфекции по сравнению с молодыми людьми. И протекают заболевания в старческом возрасте тяжелее, поэтому следует своевременно обращаться за медицинской помощью и стараться больше заниматься профилактикой инфекционных болезней.

По инф. 3vozrast.ru

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