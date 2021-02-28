Острый холецистит: причины, лечение и профилактика

Желчный пузырь представляет собой небольшой грушевидный орган, расположенный под печенью. Его основная цель - хранить и концентрировать желчь.

Печень производит желчь, жидкость, которая помогает переваривать жиры и переносит токсины, выделяемые печенью. Желчь проходит из печени через желчные протоки в желчный пузырь, где она хранится.

Со временем желчь становится более концентрированной, что делает ее более эффективной при переваривании жиров. Желчный пузырь высвобождает желчь в пищеварительную систему, когда это необходимо.

Желчный пузырь - это орган, который полезен, но не необходим. Его можно безопасно удалить, не мешая вашей способности переваривать пищу.

Острый холецистит - воспаление желчного пузыря. Это обычно происходит, когда желчный камень блокирует пузырный проток.

Желчные камни - это маленькие камни, обычно из холестерина, которые образуются в желчном пузыре. Кистозный проток является основным отверстием желчного пузыря.

Желчные камни очень распространены, поражая примерно 1 из 10 взрослых в Великобритании, - сообщает сайт NHS. Обычно они не вызывают симптомов, но иногда могут вызывать приступы боли (желчной колики) или острого холецистита.

Острый холецистит потенциально серьезен. Обычно его нужно лечить в больнице с помощью отдыха, внутривенных жидкостей и антибиотиков .

Симптомы холецистита

Основным симптомом острого холецистита является внезапная острая боль в верхней правой части живота (живот). Эта боль распространяется на ваше правое плечо.

Пораженная часть живота обычно очень чувствительна, и глубокое дыхание может усилить боль.

В отличие от других видов боли в животе , боль при остром холецистите, как правило, носит постоянный характер и не проходит в течение нескольких часов.

У некоторых людей могут быть дополнительные симптомы, такие как:

- высокая температура (лихорадка)

- тошнота и рвота

- потение

- потеря аппетита

- пожелтение кожи и белых глаз (желтуха)

- увеличение живота

Когда обращаться за медицинской помощью

При появлении внезапной и сильной боли в животе, особенно если она длится более нескольких часов или сопровождается другими симптомами, такими как желтуха и лихорадка, обратитесь к врачу как можно скорее, лучше вызвать скорую.

Важно, чтобы острый холецистит был диагностирован как можно скорее, так как существует риск серьезных осложнений, если его не лечить своевременно.

Что вызывает острый холецистит?

Причины острого холецистита можно сгруппировать в две основные категории: калькулезный холецистит и акалькулезный холецистит.

Калькулезный холецистит

Калькулезный холецистит является наиболее распространенным и обычно менее серьезным типом острого холецистита. На его долю приходится около 95% всех случаев.

Калькулезный холецистит развивается, когда главное отверстие желчного пузыря, называемое пузырным протоком, блокируется желчным камнем или веществом, известным как желчный шлам.

Билиарный шлам - это смесь желчи, жидкости, вырабатываемой печенью, которая помогает переваривать жиры, и небольшие кристаллы холестерина и соли.

Закупорка пузырного протока вызывает накопление желчи в желчном пузыре, увеличивая давление внутри него и вызывая его воспаление. Примерно в каждом пятом случае воспаленный желчный пузырь также заражается бактериями.

Акалькулезный холецистит

Акалькулезный холецистит является менее распространенным, но обычно более серьезным типом острого холецистита. Это обычно развивается как осложнение серьезной болезни, инфекции или раны, которая повреждает желчный пузырь.

Акалькулезный холецистит может быть вызван случайным повреждением желчного пузыря во время серьезной операции, серьезными травмами или ожогами , заражением крови (сепсис) , тяжелым истощением или СПИДом .

Диагностика острого холецистита

Если у вас сильная боль в животе, ваш врач, вероятно, проведет простой тест под названием симптом Мерфи. Вас попросят глубоко вдохнуть, прижав руку своего врача к животу, чуть ниже грудной клетки.

Ваш желчный пузырь будет двигаться вниз, когда вы вдыхаете. Если у вас холецистит, вы почувствуете внезапную боль, когда ваш желчный пузырь достигнет руки вашего доктора.

Если ваши симптомы свидетельствуют о том, что у вас острый холецистит, ваш терапевт немедленно направит вас в больницу для дальнейшего обследования и лечения.

Тесты, которые вы можете пройти в больнице, включают:

- анализы крови - проверить наличие признаков воспаления в организме

- УЗИ брюшной полости - чтобы проверить наличие камней в желчном пузыре или других признаков проблемы с желчного пузыря

Другие сканирования, такие как рентген , компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), также могут проводиться для более детального изучения желчного пузыря, если есть какие-либо сомнения относительно вашего диагноза.

Лечение острого холецистита

Если у вас диагностирован острый холецистит, вам, вероятно, нужно поступить в больницу для лечения.

Начальное лечение обычно включает:

- не есть и не пить, чтобы снять напряжение с желчного пузыря

- прием жидкости через капельницу непосредственно в вену (внутривенно) для предотвращения обезвоживания

- принимать лекарства, чтобы облегчить боль

Вам также дадут антибиотики, если вам кажется, что у вас инфекция. Это часто нужно продолжать до недели, в течение которой вам, возможно, придется оставаться в больнице, или вы сможете вернуться домой.

После первоначального лечения любые камни в желчном пузыре, которые могли вызвать острый холецистит, обычно возвращаются в желчный пузырь, и воспаление часто проходит.

Хирургия

Удаление желчного пузыря может быть рекомендовано после начального лечения, чтобы предотвратить повторение острого холецистита и снизить риск развития потенциально серьезных осложнений. Этот тип хирургии известен как холецистэктомия .

Хотя это редкость, альтернативная процедура, называемая чрескожной холецистостомией, может быть проведена, если вы слишком плохо себя чувствуете, чтобы перенести операцию. Игла вводится через брюшную полость, чтобы отвести жидкость, которая накапливается в желчном пузыре.

В некоторых случаях вам может потребоваться операция немедленно или на следующий день или два, или может потребоваться подождать несколько недель, пока воспаление не пройдет.

Операция может быть проведена тремя способами:

лапароскопическая холецистэктомия - тип операции, при которой желчный пузырь удаляется с помощью специальных хирургических инструментов, которые вводятся через несколько небольших разрезов (разрезов) в брюшной полости

лапароскопическая холецистэктомия с одним разрезом - где желчный пузырь удаляется через один разрез, который обычно делается возле пупка

открытая холецистэктомия - удаление желчного пузыря через один больший разрез в брюшной полости

Хотя некоторые люди, у которых был удален желчный пузырь, сообщали о симптомах вздутия живота и диареи после употребления определенных продуктов, вполне возможно вести совершенно нормальную жизнь без желчного пузыря. Ваша печень все еще будет производить желчь для переваривания пищи.

Возможные осложнения

Без надлежащего лечения острый холецистит может иногда приводить к потенциально опасным для жизни осложнениям.

Основными осложнениями острого холецистита являются:

- гибель ткани желчного пузыря (гангренозный холецистит), которая может вызвать серьезную инфекцию, которая может распространиться по всему телу

- расщепление желчного пузыря (перфорированный желчный пузырь) - это может распространить инфекцию в брюшной полости (перитонит) или привести к скоплению гноя (абсцесс)

Неотложная операция по удалению желчного пузыря необходима для лечения этих осложнений примерно в каждом пятом случае острого холецистита.

Профилактика острого холецистита.

Не всегда возможно предотвратить острый холецистит, но вы можете снизить риск его развития, уменьшив риск появления камней в желчном пузыре.

Одной из основных вещей, которые вы можете сделать, является принятие здоровой, сбалансированной пищи и уменьшение количества продуктов с высоким содержанием холестерина, так как считается, что холестерин способствует образованию камней в желчном пузыре.

Избыточный вес, особенно ожирение , также увеличивает риск развития камней в желчном пузыре. Поэтому вы должны контролировать свой вес, регулярно занимаясь физическими упражнениями .

Тем не менее, следует избегать низкокалорийных диет для быстрого похудения, поскольку есть доказательства того, что они могут нарушить химический состав желчи и увеличить риск образования камней в желчном пузыре. Постепенное снижение веса гораздо безопаснее.

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