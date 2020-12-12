Опухоль в желудке — что ее может вызвать?

Онколог Хомяков назвал причины развития рака желудка.

Заведующий торакоабдоминальным хирургическим отделением Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена, кандидат медицинских наук Владимир Хомяков рассказал, что влияет на развитие рака желудка. По его словам, до середины 20 века онкология была номер один и по заболеваемости, и по смертности, сообщает kp.ru.

«… для классического рака желудка основные факторы риска — это употребление поваренной соли и продуктов, приготовленных с использованием технологий копчения, вяления, соления и т. д. На протяжении столетий у человека не было иного способа консервирования пищи, кроме как ее засолить, замариновать или завялить. В 50-е годы изобрели бытовые холодильники, люди стали употреблять более здоровую свежую пищу, и заболеваемость пошла вниз», — пояснил он.

Хомяков отметил, что рак желудка также может вызывать хроническая инфекция, возбудитель которой микроб хеликобактер пилори. Однако сейчас для его лечения используют антибиотики, пояснил он.

«В основе развития таких опухолей лежит постоянное, хроническое воспаление. Во время него одни клетки гибнут, а другие постоянно делятся, при этом под воздействие канцерогенов пищи, табака, хеликобактера в генах накапливаются ошибки, вредные мутации. И активизируются те самые онкогены, которые приводят к злокачественной трансформации. Играет роль и отягощенная наследственность (примерно 10% пациентов с раком желудка)», — добавил врач.

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По инф. argumenti.ru



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