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Опухоль кишечника дает свои симптомы
По инф. Российской газеты   
20 Июня 2020 г.
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Тонкая кишка — отдел кишечника, находящийся между желудком и толстой кишкой, — из-за своего расположения представляет особую трудность для диагностики различных образований. Неслучайно опухоли в тонкой кишке обнаруживаются чаще всего уже во время операции, объяснил врач-онколог и хирург Иван Карасев.

Опухоль кишечника дает свои симптомы

Рак кишечника излечим, особенно на начальных стадиях

Между тем, заболевание может сопровождаться рядом симптомов. А именно: тошнотой и рвотой, вздутием живота, болями в районе пупка, проблемами со стулом (как диареей, так и запором), появлением крови в стуле.

Лечение рака тонкой кишки основывается на трех основных методах: хирургическом, химио- и лучевой терапии.

Методы могут использоваться как в комплексе, так и по отдельности. В среднем, на начальных стадиях полное выздоровление достигается в 80% случаев.

Среди факторов риска рака тонкой кишки — употребление жирной, копченой, жареной пищи, наследственность, аденоматозные полипы тонкой кишки, болезнь Крона, НЯК, целиакия.

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  • Опухоль кишечника дает свои симптомы
    Тонкая кишка — отдел кишечника, находящийся между желудком и толстой кишкой, — из-за своего расположения представляет особую трудность для диагностики различных образований. Неслучайно опухоли в тонкой кишке обнаруживаются чаще всего уже во время операции, объяснил врач-онколог и хирург Иван Карасев.
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