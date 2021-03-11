Не нужно игнорировать изжогу

Никогда не обращал особого внимания на изжогу. Мне это всегда казалось неприятной мелочью после, допустим, длительного употребления жареной или острой пищи. Однако при плановом обследовании врачи сказали, что у меня панкреатит и что изжога зачастую является признаком не только этого, но и других серьёзных заболеваний. Почему так происходит? И как этого избежать… Владимир Обухов, Ростов-на-Дону

Изжога — неприятный симптом. При этом она неприятна не только сама по себе, но и как признак, действительно указывающий на довольно серьёзные заболевания. У каждого человека признаки изжоги различны, но в основном это жжение в области груди, затруднённое дыхание и боль, которая может отдавать в плечо и шею. Возникает этот симптом в результате нарушения режима дня и питания или вследствие заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Как отмечают терапевты, причин для развития изжоги несколько. Одна из самых распространённых — нарушение питания и образа жизни: курение, употребление спиртных напитков, преобладание в рационе жирных, острых, слишком пряных продуктов. Этот симптом также может наблюдаться у любителей шоколада, цитрусовых и сладких газированных напитков. Само собой, это и избыточный вес, ношение тесной одежды с тугими поясами, горизонтальное положение тела. Как и при многих других недугах, негативное влияние оказывают психоэмоциональный стресс, нервозность. Не исключён нежелательный эффект и при приёме некоторых лекарственных средств. Ну и наконец, беременность, когда изменения в гормональном фоне и давление плода на внутренние органы на больших сроках зачастую провоцируют изжогу.

Самое неприятное и тревожное, как и было сказано нашему читателю, задавшему вопрос, состоит в том, что причины изжоги могут крыться в очень серьёзном недуге. Определить, какие болезни провоцируют жжение за грудиной, может только врач. В основном такая патология является симптомом гастрита, язвенного поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистита хронической формы, хронического панкреатита. Также изжога может «скрывать» рефлюксную гастроэзофагеальную болезнь, дисфункцию желчных путей, недостаточность желудочной кардии, диафрагмальную грыжу.

Как утверждают специалисты, для начала следует выяснить причину, послужившую появлению изжоги. Если это единичные случаи, связанные с питанием, медицинская помощь не требуется. Для устранения изжоги в таком случае потребуется изменение режима питания и образа жизни. Также при редкой изжоге самостоятельно можно принять антацидные препараты (специальные при ЖКТ и других схожих недугах), но не более четырёх раз в сутки. Если изжога беспокоит чаще двух раз в неделю или постоянно, это зачастую связано с патологией со стороны желудочно-кишечного тракта. В этом случае необходимо медицинское вмешательство.

Более того, при длительной изжоге может возникнуть хронический кашель, который мало кто связывает с проблемой ЖКТ, в основном в первую очередь внимание обращают на дыхательные пути. Безусловно, необходимо обратиться к специалисту и заняться лечением основного заболевания, симптомами которого были изжога и кашель.

В любом случае, как говорится, лучше подстраховаться. И лучше обратиться к врачу. Потому что без диагностического обследования и курса терапии основного недуга, который является провокатором изжоги, может образоваться язвенное поражение слизистой оболочки органа пищеварительной системы. Как свидетельствуют терапевты, на месте зажившего язвенного поражения образуется рубец, который грозит стенозом пищевода, затрудняющим поступление пищи, что влечёт за собой серьёзные последствия. Решают такую проблему чаще хирургическим путём. Поэтому при регулярном проявлении изжоги не стоит медлить с визитом к врачу.

Из-за схожей симптоматики больные нередко принимают приступ, связанный с сердечно-сосудистой патологией, за болезнь желудочно-кишечного тракта.

Если изжога вызвана забросом содержимого желудка в пищевод, приём любого антацида будет её уменьшать. Антациды работают через 5–10 минут после приёма таблетки или суспензии. Если жжение за грудиной не уменьшается после приёма антацидов, а, наоборот, нарастает и боль отдаёт в левую руку или левое плечо, нужно срочно обращаться к врачу. Не стоит игнорировать сигналы, которые подаёт организм.

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