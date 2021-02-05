Насморк на морозе: норма или болезнь?

Уже много лет я стараюсь ежедневно гулять и заниматься спортом в любую погоду: в жару, дождь, холод и т. д. Что называется, круглый год. Сейчас, когда из всех «утюгов» несутся разного рода «страшилки» и предупреждения обращать внимание на мало—мальские проявления, например, насморка, я тоже решил подстраховаться. На морозе у меня периодически возникает насморк. Это естественная реакция организма на холод или симптом какого-либо заболевания? И есть ли возможность избавиться от насморка зимой? Григорий Линников, Волгоград

Насморк на морозе возникает у всех, и это нормально. Насморком принято называть два состояния: заложенность носа и выделения из него. Заложенность и связанное с ней затруднение дыхания появляются в результате повышения активности кровотока в ответ на мороз. Это безусловный (заложенный в нас генами) рефлекс, который нужен для того, чтобы носовая слизистая согревала ледяной воздух и в бронхи он приходил тёплым, а также для того, чтобы сама слизистая носа не переохлаждалась и не страдала от мороза.

В НАШЕМ организме образуется от одного до двух литров слизи в день, но под воздействием некоторых внешних факторов, например аллергии на пыльцу или плесень, риновирусов и холодной погоды, этот процесс может усиливаться.

Наш организм способен принимать меры, чтобы защитить себя от губительного воздействия окружающей среды. Именно так он поступает на морозе: слизь нагревает и увлажняет воздух, проходящий через нос, и тем самым защищает слизистую оболочку и бронхиолы от повреждений, которые вызываются сухим и холодным воздухом. Кроме того, насморк при низкой температуре может возникать и из-за конденсации: вы вдыхаете холодный воздух, а выдыхаете уже тёплый и влажный. При этом образуются капли воды.

Наверняка многие замечали, что в холодный, особенно ветреный, день из носа начинает выделяться жидкая слизь. По большей части это слёзы. Глаза тоже реагируют на переохлаждение, и это одна из их реакций — согревать себя и не допускать сухости при помощи тёплой слезы. У здорового человека большая часть такой избыточной слезы стекает по носо-слёзному каналу (вход в него — во внутреннем уголке глаза) в носовую полость, затем, если слезы слишком много, из носа начинает выделяться слизь.

Если во время прогулок и тренировок на морозе возникает сильный насморк, который не сопровождается другими симптомами аллергии или болезни, это может быть проявлением вазомоторного ринита — неаллергического заболевания, которое возникает из-за изменения температуры, влажности или воздействия сильных раздражителей, например запахов. Вазомоторный ринит обусловлен нарушением нервно-рефлекторной реакции организма на внешние раздражители. При этом заболевании образуется прозрачная слизь, которая может вытекать из носа, провоцировать заложенность или стекать вниз по горлу.

Подчеркнём важный момент: на морозе насморк — физиологическая реакция организма. И паниковать не следует. Это состояние можно облегчить, если защитить лицо от ветра. Например, прикрыть нос и рот шарфом — проходя через ткань, воздух будет нагреваться.

Что же касается защиты от насморка, о которой спрашивает автор вопроса, то справиться с ним можно при помощи лекарств. Но физиологический насморк лечить не нужно! Другое дело, если он чрезмерный — когда небольшое похолодание вызывает отёк слизистой носа и обильные выделения из него. Это состояние может быть проявлением холодовой аллергии. В этом случае облегчить дыхание помогут сосудосуживающие, антигистаминные средства и местные гормональные спреи. Перед применением обязательно нужно проконсультироваться со специалистом и ознакомиться с инструкцией. Дело в том, что злоупотребление сосудосуживающими препаратами может вызвать привыкание и зависимость от них и тогда появятся колебания артериального давления, головная боль, тошнота. Гормональный спрей при неправильном использовании снижает местный иммунитет и повышает риск развития инфекции. Использовать препараты нужно в правильных дозах и режимах — это гарантирует эффективность и безопасность.

Кроме того, считается, что увлажнитель в доме может снизить дискомфорт зимой. Во время отопительного сезона он действительно не будет лишним. Лучше использовать модели с гигрометром, которые определяют влажность и не допускают переувлажнения. Высыхание слизистой носа зимой приводит к повышенной восприимчивости к инфекциям, спонтанным кровотечениям из носа, затруднению дыхания, образованию сухих корок в носу. Относительная влажность в диапазоне 40–70% способствует поддержанию здоровья.

Ну и не следует перегревать воздух в доме. Оптимальной считается температура в 20 градусов, в то время как привычные нам 25 градусов и более повышают восприимчивость к сезонным вирусным болезням и способствуют высыханию слизистых.

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По инф. argumenti.ru



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