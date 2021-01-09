Красный язык — повод сдать анализ крови

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Названо тяжелое заболевание, на которое указывает покрасневший язык.
На риск возникновения пернициозной анемии может указывать покраснение и увеличение в размерах языка, так как такой симптом означает нехватку в организме витамина B12.
Как рассказали специалисты американского Национального института сердца, легких и крови (NHLBI), при его дефиците может произойти повреждение нервов: начнут покалывать и неметь руки и ноги, возникнет потеря рефлексов, ослабление костей, вплоть до переломов.
Кроме того, вероятны спутанность сознания, депрессия и потеря памяти. Ведь B12 дает возможность вырабатывать здоровые эритроциты и нормально работать нервной системе. Также на нехватку этого витамина могут указывать такие проблемы как тошнота, изжога, вздутие живота, запор, диарея, потеря веса. Поэтому при их появлении необходимо обратиться к врачу.
Специалисты уточняют: чтобы восполнить недостаток В12 в организме, нужно есть говядину, печень, птицу, рыбу, сыр, молоко, яйца и йогурты.
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Олег Хаиров, Волгоград
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