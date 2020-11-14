Как отличить насморк от осложнения?

Главная функция печени среди множества других — это выведение из организма токсических веществ и нейтрализация воздействия на него агрессивных внешних факторов. За сутки печень фильтрует в среднем около 2000 л...
Врачи предупреждают, что не всегда привычный набор симптомов может свидетельствовать об обычной простуде. Иногда насморк, кашель и температура уже говорят об осложнении.
В народе говорят, что если насморк лечить, он проходит за неделю, а если нет — то за семь дней. В этом есть доля истины. При заложенности носа специалисты не рекомендуют увлекаться сосудосуживающими препаратами. Лучшее средство — промывание соленой водой или физраствором, этот способ поможет «смыть» микроорганизмы и убрать отечность. Если нет аллергии, можно пользоваться каплями с эфирными маслами. Как правило, насморк у взрослых проходит менее чем за неделю, у детей — до 10 дней. Длительная заложенность носа, головная боль, шум в ушах или болезненные ощущения, сопровождаемые температурой, могут свидетельствовать об осложнении. Лучше сразу обратиться к лору.
Кашель, как правило, лечат ингаляциями и полосканиями, назначать себе какие-то сиропы самостоятельно не рекомендуется. В норме кашель может сохраняться до 3 недель, особенно у детей. Но если он сопровождается повышением температуры, болью в области груди, хрипами, следует обратиться к терапевту или педиатру.
Повышенная температура типична для вирусного заболевания или простуды. Если она не превышает отметку в 38,5 — можно не сбивать ее. Однако если температура держится более 39 в течение суток, появились симптомы вроде одышки, учащенного дыхания — лучше перестраховаться и вызвать скорую.
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