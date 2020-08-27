ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Нарушение мозгового кровообращения — одна из причин деменции. Поэтому — лечимся!
2020-07-30-04-13-16
Нарушение кровоснабжения головного мозга в пожилом возрасте ведёт к сосудистым расстройствам, которые в нейрогериатрии объединены под общим названием дисциркуляторная энцефалопатия. Чем грозит это заболевание, каковы его симптомы и как его...
Вот так каша! И холестерин снизит, и от лишнего веса защитит
2020-08-12-08-29-11
Названа самая полезная каша для снижения холестерина.
Советы врача, переболевшего COVID-19: как лечиться и что делать после болезни
2020-08-07-07-47-12
Татьяна Рыбка — кардиолог, кандидат медицинских наук, она одна из тех врачей, кто боролся за жизнь больных с COVID-19, переболел и снова вернулся в красную зону. Только недавно Мариинская больница, в разгар эпидемии перепрофилированная на лечение ковидных пациентов, стала работать в обычном режиме...
Гастрит бывает не только от неправильно питания
2020-07-31-05-34-09
Гастроэнтерологи назвали еще одну причину гастрита.
Хочется сладкого и устаете быстро? Это вам микроэлементов не хватает
2020-08-13-04-54-09
Стало известно, дефицит каких микроэлементов старит людей и превращает их в сладкоежек.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Изжога замучила? Попробуйте вот эти способы лечения
По инф. Российской газеты   
27 Августа 2020 г.
Изменить размер шрифта

Врач рассказал, как избавиться от изжоги без лекарств.

Изжога замучила? Попробуйте вот эти способы лечения

Алкоголь, жареная, кислая и острая пища могут усиливать изжогу

Существуют простые способы избавления от изжоги, позволяющие не прибегать к помощи медикаментов.

Как пояснил врач и телеведущий Сергей Агапкин в программе «О самом главном», которая выходит на телеканале «Россия-1», страдающему изжогой человеку лучше спать на приподнятой со стороны изголовья кровати.

Кроме того, эксперт рекомендует существенно сократить употребление кофе или вовсе отказаться от него. По словам Сергея Агапкина, кофе стимулирует желудочную секрецию и расслабляет сфинктер, который отделяет желудок от пищевода.

Еще один важный совет специалиста заключается в том, чтобы изменить режим питания.

«Очень важно количество еды, которую вы съедаете», — отметил врач. Эксперт советует принимать пищу часто и небольшими порциями.

Также он рекомендует научиться «дышать животом». Такое дыхание укрепляет диафрагму, которая составляет часть пищеводного сфинктера.

Напомним, специалисты для избавления от изжоги также советуют отказаться от вредных привычек, нормализовать режим дня и исключить из рациона острые, соленые и кислые продукты. После еды рекомендуется находиться два часа в вертикальном положении, то есть стоя или сидя, не заниматься спортом или тяжелым физическим трудом. А вечером нужно есть не позднее чем за два часа до сна.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 