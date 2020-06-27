Диабет можно предотвратить, если принять меры вовремя

Эндокринолог рассказала о первом признаке сахарного диабета.

Повышенный уровень глюкозы нельзя игнорировать

Насторожить должно состояние, при котором уровень глюкозы в крови выше нормы, но еще не достаточно высок, чтобы классифицировать состояние как сахарный диабет. Пока это только преддиабет. Но шансы заработать опасное для жизни заболевание очень велики, если вовремя не изменить диету и образ жизни, предупредили медики.

— Каждый шестой ребенок рожден от матери, которая во время беременности имела высокую глюкозу. И в 84% случаев повышение уровня глюкозы было ассоциировано с диабетом, — пояснила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры эндокринологии № 1 Первого МГМУ имени Сеченова Надежда Максимова.

Специалист напомнила, что лишний вес и низкий уровень физической активности относятся к главным факторам развития сахарного диабета, наряду с наследственностью.

При этом для защиты от болезни необязательно регулярно посещать фитнес-клуб. Достаточно умеренных нагрузок — 2,5 часа в неделю.

— Можно пробежаться по магазинам (а не прокатиться на авто) или вместо очередного вечернего сериала подарить себе прогулку на свежем воздухе. Но и аэробика — пусть и в домашних условиях — лишней не будет точно, — отметила Надежда Максимова в интервью газете «Комсомольская правда».

Врач также предупредила, что к факторам риска диабета, особенно это актуально для женщин, относятся повышенный уровень холестерина, артериальная гипертензия. Особый разговор — диабет беременной в анамнезе, синдром поликистозных яичников.

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