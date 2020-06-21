Будьте внимательны в лесу: клещи уже вышли на охоту

«Новости о пандемии отодвинули на задний план информацию о другой опасности — клещевых инфекциях. Тем не менее сезон активности клещей в самом разгаре. По многолетним наблюдениям его пик приходится на июнь», — сообщает пресс-служба Роскачества.

Снизить риск заражения клещевым энцефалитом можно с помощью прививки

Причем клещи могут выживать под водой в течение трех недель, поэтому не стоит их смывать в туалете. Он, скорее всего, переживет это и, кто знает, может быть, выползет, чтобы взять реванш. Зато с одежды паукообразных можно удалить при помощи клейкой ленты, предлагает Роскачество. В сообщении также говорится, что вакцинация не защищает от клещей — «вакцинированный человек остается беззащитным перед всеми инфекциями, кроме клещевого энцефалита».

По данным Роспотребнадзора, наиболее неблагополучные по заболеваемости клещевым энцефалитом являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, а из прилегающих к столичному региону — Тверская и Ярославская области. В Подмосковье энцефалитные клещи чаще всего встречаются в Дмитровском и Талдомском районах. Причем клещевой вирусный энцефалит — очень серьезное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может приводить к инвалидности и смерти.

А самый простой способ защиты — максимально прикрывать одеждой открытые участки тела. Отправляясь на природу, также целесообразно приобрести специальные репелленты, которыми дополнительно обработать одежду. Домашних животных нужно также обработать специальными средствами. Одной обработки может хватить на весь сезон. Дополнительно нужно приобрести ошейник от блох и клещей.

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