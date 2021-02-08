Женский алкоголизм — болезнь, которую скрывают

Психиатр рассказал об отличии женского алкоголизма от мужского.

Физическая и психическая зависимость от алкоголя разрушающее действует на организм человека. Однако медики назвали ряд отличий женского алкоголизма от мужского.

Как сообщил KP.RU врач-психиатр Артем Чернов, женщинам удается дольше скрывать хроническую зависимость от спиртного и ее часто покрывают родственники из чувства стыда перед обществом.

— Легче представить мужчину, который третирует семью постоянными запоями, чем женщину, которая делает то же самое. Чаще всего на женский алкоголизм обращают внимание, когда ситуация становится критической, — говорит специалист.

Есть несколько причин, которые могут привести к формированию алкогольной зависимости. В первую очередь так называемый «вдовий» алкоголизм, когда речь идет о потере ребенка или мужа. Женщина не «нашла себя» — спорный социальный статус или не имеет постоянной работы. «Алкоголизм домохозяек» — однообразный и рутинный образ жизни. «Супружеский» алкоголизм — сожительство с пьющим мужем или партнером. К пьянству может привести депрессия, одиночество, насилие в детстве или в семье.

Впрочем, «зеленого змия» можно побороть. Нужно понимать, что от алкоголизма никакой волшебной таблетки нет. Лечение — это серьезная длительная работа, прежде всего, самой пациентки.

— Во-первых, это госпитализация в стационар, полное обследование, детоксикация, подбор препаратов, стабилизирующих настроение, восстанавливающих функцию печени. Во-вторых, избегание мест, где употребляют алкоголь и встреч с бывшими собутыльниками, работа с психологом, индивидуальная и групповая психотерапия, — говорит Артем Чернов.

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