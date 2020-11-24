Защита от вируса зимой — свежий воздух и уборка

Ученые назвали способ снизить заражение коронавирусом на 70 процентов.

Зимой риск заболевания COVID-19 может вырасти на треть из-за плохой вентиляции в помещениях. По данным британских ученых, это особенно актуально для офисов и учебных заведений.

Рекомендуется либо держать окна приоткрытыми, либо периодически проветривать помещение в течение десяти-пятнадцати минут, пишет РИА Новости, ссылаясь на Daily Mail. Это позволит снизить риск заражения на 70%. Ученые также рекомендуют проветривать квартиру, если кто-то из членов семьи заболел, а также в случае визита гостей и после их ухода.

Подчеркивается, что свежий воздух должен поступать с улицы. «Рециркуляция воздуха означает перемещение по комнате аэрозолей, содержащих вирус, а не их вывод на улицу», — отметила профессор Катерина Ноукс из Университета Лидса. При этом она добавила, что если есть кондиционер, который использует воздух с улицы, комнату можно не проветривать.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что риск инфицирования достаточно высокий, если члены семьи пользуются транспортом, посещают торговые центры и магазины. В таких случаях уборку в квартире важно проводить каждый день, особенно уделяя внимание прихожей. Рекомендуется также установить в прихожей флакон с антисептиком, чтобы все приходящие с улицы могли сразу обработать руки — это снижает риск переноса инфекции в квартиру.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Расскажите об этом своим друзьям!