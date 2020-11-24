Защита от вируса зимой — свежий воздух и уборка

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание, если есть подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что около трети людей переносят болезнь...
Ученые назвали способ снизить заражение коронавирусом на 70 процентов.
Зимой риск заболевания COVID-19 может вырасти на треть из-за плохой вентиляции в помещениях. По данным британских ученых, это особенно актуально для офисов и учебных заведений.
Рекомендуется либо держать окна приоткрытыми, либо периодически проветривать помещение в течение десяти-пятнадцати минут, пишет РИА Новости, ссылаясь на Daily Mail. Это позволит снизить риск заражения на 70%. Ученые также рекомендуют проветривать квартиру, если кто-то из членов семьи заболел, а также в случае визита гостей и после их ухода.
Подчеркивается, что свежий воздух должен поступать с улицы. «Рециркуляция воздуха означает перемещение по комнате аэрозолей, содержащих вирус, а не их вывод на улицу», — отметила профессор Катерина Ноукс из Университета Лидса. При этом она добавила, что если есть кондиционер, который использует воздух с улицы, комнату можно не проветривать.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что риск инфицирования достаточно высокий, если члены семьи пользуются транспортом, посещают торговые центры и магазины. В таких случаях уборку в квартире важно проводить каждый день, особенно уделяя внимание прихожей. Рекомендуется также установить в прихожей флакон с антисептиком, чтобы все приходящие с улицы могли сразу обработать руки — это снижает риск переноса инфекции в квартиру.
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Диета при гепатите С не может использоваться в качестве самостоятельного метода терапии. Однако правильно организованное питание нормализует обменные процессы, снижает токсическое воздействие на печень, уменьшает интенсивность развития побочных реакций, возникающих на фоне противовирусной терапии, и улучает общее самочувствие пациента. И напротив, пренебрежение рекомендациями ослабляет сопротивляемость организма к вирусам и увеличивает продолжительность реабилитационного периода.
Отнесенных к культурному наследию кухонь мира достаточно мало. Но вот японская относится к их числу. Отличительными чертами кухни данной национальности стали маленькие порции, посуда соответствующего размера. Японцы стремятся к изяществу и деталям во всем.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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