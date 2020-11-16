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У наших вкусовых пристрастий есть причина
По инф. argumenti.ru   
16 Ноября 2020 г.
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Заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Екатерина Пырьева рассказала, что вкусовые предпочтения у человека начинают формироваться ещё внутриутробно. Однако с возрастом их можно изменить.

У наших вкусовых пристрастий есть причина

«Генетику можно редактировать. Мама во время беременности ест соленую пищу, и у будущего ребенка повысится эта потребность, то же самое касается и пристрастия к горькому. Дети рождаются с врожденным пристрастием к сладкому. Но если ребенку предлагать повышенное количество сладостей, пристрастие к сладкому усилится. С возрастом это будет утихать, от физиологии никуда не уйдешь, но затихать будет медленно. Но наша задача не усиливать, не потенциировать это врожденное пристрастие», - пояснила она в эфире радио Sputnik.

Пырьева отметила, что люди, предпочитающие соленое, имеют пониженное артериальное давление, и тем самым нормализуют тонус сосудов. Стремление к употреблению острой пищи характеризуется недостаточной секрецией в желудке, уточнила она. По ее словам, повышенная любовь к сладкому бывает обычно у людей с признаками нестабильности метаболизма глюкозы.

При этом медик советует здоровым людям корректировать свои предпочтения и соблюдать меру в еде.

«Можно ослабить чувствительность к сахару постепенным снижением количества сахара в том же самом чае или напитках. То же самое касается и соленого», - заключила она.

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