Советы тем, кто все время мерзнет

Причины того, что руки и ноги бывают холодными даже в тёплое время года.

Для того, чтобы меньше мерзнуть, иногда достаточно просто больше двигаться

Многие люди довольно часто задаются вопросом о том, по какой причине даже в тёплом помещении и в летнее время года у них бывают холодные руки и ноги. Это нормально, если человек просто замерз, но также конечности могут мерзнуть от нервного перенапряжения, во время отравления, нарушения кровообращения, а также по ряду других причин. Иногда стоит обратиться к врачу, чтобы выяснить, почему так происходит.

Нарушение терморегуляции может возникать из-за некоторых лекарств, особенно тех, что влияют на нервную систему.

Другие причины "ледяных" рук и ног:

- частые диеты. Из-за постоянного недостатка определённых веществ и калорий в организме могут произойти сбои, которые и проводят к похолоданию конечностей;

- сахарный диабет. Это заболевание оказывает сильное влияние на сердечно-сосудистую систему, что и становится главной причиной того, что у человека холодеют руки и ноги;

- пониженный уровень гемоглобина.

- гипертония.

- возрастные изменения. У многих подростков, а также пожилых людей могут быть проблемы с терморегуляцией.

Специалисты также отмечают, что зачастую причиной холодных рук и ног могут быть нарушения в работе эндокринной системы, в частности, щитовидной железы.

Как помочь себе самостоятельно?

Если никаких патологий не обнаружено, то помочь себе можно с помощью простых методов.

- наладить питание. Для улучшения обменных процессов нужно полноценно и вовремя питаться, следить за количеством витаминов и микроэлементов.

- снимать стресс. Нужно укреплять нервную систему и сосуды. Нужны физические нагрузки, контрастный душ, массаж и самомассаж, прогулки на свежем воздухе.

- заниматься спортом. Это улучшит обменные процессы, наладит кровообращение, в том числе и периферическое.

- правильная одежда. Иногда человек мерзнет просто потому, что неправильно одевается. Кому-то достаточно тонкой куртки, но тем, кто зябнет, нужно одеваться более тщательно, использовать несколько слоев одежды, купить термобелье, а главное - качественную теплую обувь.

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