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Профессор Бубновский: не надо лечить здоровых!
Сергей НИКИТИН «Аргументы Недели »   
13 Февраля 2021 г.
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Доктор медицинских наук, телеведущий и автор многочисленных книг о здоровье профессор Сергей БУБНОВСКИЙ известен как автор кинезитерапии. Излечения методом движения, если проще. В одной из прошлых статей доктор уже рассказывал о ятрогении — болезни, вызванной избыточным или неправильным лечением. Но когда дело касается детей, проблема приобретает ещё большую опасность. Об этом он рассказывает в очередной статье.

Профессор Бубновский: не надо лечить здоровых!

Что такое ятрогения?

Избыточность лечебных действий и увлечение диагностикой с помощью технических средств может не помочь пациенту, а наоборот — навредить. Современные люди стали рабами прогресса, который приучил их при любой проблеме со здоровьем вызывать неотложную медицинскую помощь и терять время (а зачастую и здоровье) на ожидание «скорой». Кроме того, важно знать, что надежда на медицинскую помощь по любому поводу непреднамеренно детренирует волю человека, подсаживая его на быстродействующие, но при этом зачастую токсичные для организма лекарственные препараты.

Но для современной медицины, которая даже официально теперь оказывает не помощь, а услуги, это, конечно, выгодно, так как первая таблетка или инъекция «от давления» превращается в комплекс «сосудистых» лекарств, а дальше в ход идут стенты, шунты и дорогостоящие операции на сердце. При этом качество жизни человека существенно ухудшается, он становится запуганным и беспрекословно подчиняется кардиологу. И всё — жизнь разрушена!

Ятрогения — так называют сейчас болезнь, вызванную лечением, настоящий бич современности. Особый случай в этом отношении — дети. Их эта проблема касается в полной мере, а последствия могут быть ещё более печальными. Потому что растущий организм легче повредить и вред этот отразится на всей дальнейшей долгой жизни маленького пациента.

Несуществующий вывих

Возьмём, например, так называемый врождённый вывих тазобедренного сустава. Сейчас этот диагноз стали ставить детям с вполне нормальными тазобедренными суставами без отведённой в сторону ноги после родов. Врачи смотрят на рентгеновском аппарате малыша в возрасте моложе 1–2 лет, когда в силу возрастной физиологии его сустав ещё не полностью созрел и на снимке можно увидеть только хрящ будущего сустава, так как костная составляющая ещё не развилась. Но ставить такой диагноз на основании снимка ещё не сформировавшегося, «неготового» сустава некорректно, особенно если сустав (бедро) вращается во все стороны!

В этом случае малышу необходимо провести миофасциальную диагностику тазобедренного сустава: если бедро свободно отводится в сторону при ротации (вращении) тазобедренного сустава без явной болевой реакции, если ноги ребёнка при правильной позе одной длины, то нет никакого основания ставить ребёнку диагноз «вывих тазобедренного сустава».

Но в арсенале у ортопедов миофасциальной диагностики нет — у них есть шины, ортезы, корсеты и стельки, которые они рекомендуют молодым неопытным родителям под предлогом коррекции. И не учитывают тот факт, что шины, устанавливаемые ребёнку на зону промежности якобы для фиксации головки тазобедренного сустава по центру вертлужной впадины, на самом деле создают иммобилизацию мышц нижних конечностей. И это назначение делается ортопедами в тот возрастной период, когда происходит активный рост скелета, в период самого активного роста ребёнка — в первый год жизни! Причём именно в первый год жизни ребёнок должен встать на ноги и начать ходить. В этом возрасте суставы бывают ещё слабыми, поэтому дети при ходьбе косолапят, а родители, не понимая этого, обращаются к ортопеду. Тот «находит» вывих тазобедренного сустава, ставит шины, вставляет стельки в обувь, а на спину надевает корсет.

Но что происходит дальше? Ребёнок растёт (вернее, растут его кости), но в тазобедренные суставы, выключенные в этот период из активного движения, питание не поступает, и те начинают разрушаться, как только ребёнок встаёт на ноги. Из-за этого малыш начинает ходить «на костях», а не на мышцах, которые не успели развиться, так как были выключены из режима работы. Если мышцы не работают, они атрофируются — эта истина, а точнее, аксиома известна даже подросткам. Дети со слабым скелетом и слабыми мышцами не понимают своей слабости и начинают активно нагружать свой скелет, изголодавшись по движению. Но мышцы, связки и сухожилия, ослабленные долгим бездействием, не держат суставы. И суставные поверхности самых крупных суставов туловища начинают стираться в прямом смысле слова. В результате возникает болезнь Пертеса, или асептический некроз головки бедренной кости. Дальше появляется необходимость замены его на эндопротез, а до эндопротезирования выполняют ещё и остеотомию, то есть «подрезают» зону некроза в головке и ставят аллопланты — якобы для восстановления синовиальной оболочки сустава.

Но на самом деле восстановить синовиальную оболочку сустава невозможно: хрящи не растут и не восстанавливаются, так как в них нет кровеносных сосудов — это просто лишняя процедура, которая стоит денег. Эти деньги платят введённые в заблуждение родители. А ребёнок на всю жизнь получает уже реальные проблемы с суставами.

По инф. argumenti.ru

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  • Профессор Бубновский: не надо лечить здоровых!
    Доктор медицинских наук, телеведущий и автор многочисленных книг о здоровье профессор Сергей БУБНОВСКИЙ известен как автор кинезитерапии. Излечения методом движения, если проще. В одной из прошлых статей доктор уже рассказывал о ятрогении — болезни, вызванной избыточным или неправильным лечением. Но когда дело касается детей, проблема приобретает ещё большую опасность. Об этом он рассказывает в очередной статье.
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