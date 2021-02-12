Правда ли, что «моржам» болячки не страшны?

Бывалые «моржи» уверяют, что купание в холодной воде, температура которой далека от комфортной для тела, помогает им практически никогда не болеть вирусными инфекциями. Но совершить заплыв в ледяной воде могут только подготовленные люди. Но контрастный душ или обливания по утрам дома — под силу каждому. Так поможет ли закаливание сформировать сильный иммунитет, способный давать отпор любому агрессивному вирусу?

«Одно дело — повышение общей сопротивляемости организма с помощью моржевания (или закаливания), другое дело — непосредственное воздействие на человеческий организм возбудителей инфекционных заболеваний (в том числе и вирусов). Конечно, закаливание повышает возможность организма бороться с болезнями, но в определенных ситуациях этого недостаточно, — пояснил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, если инфицирующая доза (количество возбудителя болезни, одновременно попавшее в организм) достаточно высока, то заболевание может оказаться практически неизбежным.

«Тем не менее, закаливание дает возможность значительно уменьшить тяжесть и продолжительность болезней, вероятность и частоту осложнений», — отмечает эксперт.

Михаил Лебедев рассказал, что в открытых водоемах практически нет опасности заразиться вирусами, в том числе и новым SARS-CoV-2: «Коронавирус — респираторный вирус, возбудитель ОРВИ. Он передается от человека человеку воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной. В открытых водоемах стоит опасаться других существующих инфекций. Это могут быть возбудители острых кишечных инфекций. В некоторых регионах может быть вирусный гепатит, А (болезнь Боткина), паразитарные заболевания, глистные инвазии».

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