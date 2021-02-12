ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Хотите стать стройнее? Вот рекомендации эндокринолога
2021-01-14-15-00-10
Эндокринолог поделилась простым правилом быстрого похудения.
Некоторые признаки диабета заметны по утрам
2021-01-14-17-35-05
Ученые заявили, что высокий уровень сахара в крови, который может грозить диабетом второго типа, имеет некоторые признаки, которые проявляются утром.
Даже бессимптомный ковид оставляет следы в организме
111
Врач назвал признаки незаметно перенесенного COVID-19.
У сладкого фрукта обнаружилось полезное свойство
2021-01-21-06-38-37
Американские ученые считают, что употребление маленьких порций тропического фрукта снижает уровень сахара в крови.
Гипертоникам стоит заниматься растяжкой — для давления полезно
2021-01-21-09-19-58
Канадские ученые заявили, что регулярная растяжка помогает снизить артериальное давление.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Правда ли, что «моржам» болячки не страшны?
По инф. Российской газеты   
12 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Бывалые «моржи» уверяют, что купание в холодной воде, температура которой далека от комфортной для тела, помогает им практически никогда не болеть вирусными инфекциями. Но совершить заплыв в ледяной воде могут только подготовленные люди. Но контрастный душ или обливания по утрам дома — под силу каждому. Так поможет ли закаливание сформировать сильный иммунитет, способный давать отпор любому агрессивному вирусу?

Правда ли, что «моржам» болячки не страшны?

«Одно дело — повышение общей сопротивляемости организма с помощью моржевания (или закаливания), другое дело — непосредственное воздействие на человеческий организм возбудителей инфекционных заболеваний (в том числе и вирусов). Конечно, закаливание повышает возможность организма бороться с болезнями, но в определенных ситуациях этого недостаточно, — пояснил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, если инфицирующая доза (количество возбудителя болезни, одновременно попавшее в организм) достаточно высока, то заболевание может оказаться практически неизбежным.

«Тем не менее, закаливание дает возможность значительно уменьшить тяжесть и продолжительность болезней, вероятность и частоту осложнений», — отмечает эксперт.

Михаил Лебедев рассказал, что в открытых водоемах практически нет опасности заразиться вирусами, в том числе и новым SARS-CoV-2: «Коронавирус — респираторный вирус, возбудитель ОРВИ. Он передается от человека человеку воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной. В открытых водоемах стоит опасаться других существующих инфекций. Это могут быть возбудители острых кишечных инфекций. В некоторых регионах может быть вирусный гепатит, А (болезнь Боткина), паразитарные заболевания, глистные инвазии».

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
  • Правда ли, что «моржам» болячки не страшны?
    Бывалые «моржи» уверяют, что купание в холодной воде, температура которой далека от комфортной для тела, помогает им практически никогда не болеть вирусными инфекциями. Но совершить заплыв в ледяной воде могут только подготовленные люди. Но контрастный душ или обливания по утрам дома — под силу каждому. Так поможет ли закаливание сформировать сильный иммунитет, способный давать отпор любому агрессивному вирусу?
  • Диабетическая ретинопатия: причины и лечение
    Сахарный диабет - заболевание, влияющее на работу разных систем организма. Поэтому людям с диагнозом «сахарный диабет» нужно внимательно следить за здоровьем, чтобы держать болезнь под контролем. Это позволит избежать осложнений диабета, например, диабетической ретинопатии.
  • Путь к здоровью: основные принципы правильного питания
    Когда человек начинается задумываться о здоровом образе жизни, обычно он старается изменить и питание. И правильно делает. Можно заниматься спортом, соблюдать режим дня, своевременно посещать врачей, но если продолжать питаться чем попало, все это не даст нужного результата.
  • Лечение и упражнения: простые способы быстрее вернуть пропавший голос
      Боль в горле в холодное время года возникает часто. И не только из-за простуды. Можно спровоцировать осиплость, а то и полную потерю голоса, если перенапрячь голосовой аппарат. Например, часто страдают болельщики, накричавшись во время матча. А сейчас, когда многие работают удаленно, общение в зум-формате тоже вынуждает форсировать голос, и горло страдает. Одним словом, сейчас самое время поберечься. Как именно, на семинаре рассказали пульмонолог, член Российского респираторного общества Татьяна Неешпапа и тренер по публичным выступлениям, актер Федор Баландин.
  • Грыжа в позвоночнике: возможно ли лечение без операции?
    Грыжа в позвоночнике: возможно ли лечение без операции? Если вы ищете ответ на вопрос как лечить грыжу позвоночника, вероятно, вас интересует возможность терапии без операции. Наркоз, операционный стол, длительный восстановительный период – все это не радует и даже пугает. Однако не все так плохо. Например, клиника «Медицина 24/7» использует безоперационные методы лечения с хорошими результатами. У более 80% больных симптомы прошли или стали значительно слабее.
  • Хорошая новость для любителей сыра: от него не потолстеешь
    Врач-диетолог развеяла мифы о вреде твердых и жирных сыров.
  • Аллерголог: на чем держится наш иммунитет и надо ли его укреплять?
    Почему одни люди болеют и даже сильно? А другие на морозе целый день — и хоть бы насморк подхватили! Об этом мы расспросили главного иммунолога-аллерголога Ростовской области, директора НИИ клинической иммунологии, Заслуженного врача России, профессора Людмилу Сизякину.
  • Вода из-под крана: пить или не пить?
    Каких примесей следует опасаться в водопроводной воде и как от них можно избавиться? Советы дал генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.
  • Кому лучше с коронавирусом вообще не сталкиваться?
    Врачи назвали наиболее опасные хронические заболевания при COVID-19.
  • Остановить старение вряд ли получится, а вот замедлить — запросто
    Каждый человек заинтересован не только в том, чтобы жить долго, но и в том, чтобы сохранить бодрость тела и духа, светлую голову и привлекательную внешность до глубокой старости. Достичь этого вполне возможно, только надо регулярно выполнять простые правила.
  • Кому особенно важно следить за уровнем витамина D?
    В последнее время медицинские работники стали активно рекомендовать употреблять витамин D или же продукты, в которых он присутствует. Доводилось слышать, что его выработке способствует солнечный свет. Однако в регионе, в котором я живу, очень много пасмурных дней и солнце — большая редкость. Как быть? И какая польза от этого витамина? Александр Светлин, Санкт-Петербург
  • Женский алкоголизм — болезнь, которую скрывают
    Психиатр рассказал об отличии женского алкоголизма от мужского.
  • Красные родинки — опасны или нет?
    Врач рассказала, на какую проблему указывают красные родинки.
  • Десять самых полезных для здоровья сухофруктов
    Сухофрукты — та же аптека. Они поддерживают иммунитет, помогают вылечить и предотвратить многие заболевания.
  • Сыр — продукт не для всех, считает диетолог
    Диетолог рассказала, кому противопоказано употребление сыра.
  • Новое слово: телемедицина. И спрос на нее велик!
    Пандемия чрезвычайно разогнала спрос на телемедицину, под которой ВОЗ понимает любое «лечение на расстоянии». Подчас по-другому помощь не получить: многие больницы перепрофилировались под «ковидных» пациентов, а шастать в поликлинику из-за любой простуды стрёмно и непрактично. В США спрос на консультации врача по телефону или Интернету вырос за год аж в 60 раз, а в России, по оценкам, – в 1, 8 раза. Понятно, что удовлетворить такой рост сразу проблематично. Однако у телемедицины блестящее будущее, даже если коронавирус завтра исчезнет, как дым.
  • Ковид и грипп: отличия все-таки есть
    Врач Ирина Ярцева напомнила отличия симптомов коронавируса от гриппа.
  • После прививки пить не надо. Пожалейте свой организм
    Что будет, если выпить алкоголь после прививки от COVID-19.
  • Замучили тревоги? Попробуйте то, что советует опытный психолог
    Тревогу, возникающую как временная реакция на повседневные стрессы, специалисты признают естественной. Иное дело патологическая тревога: она не исчезает даже тогда, когда ситуация, вызывающая стресс, уже разрешилась. К такой тревоге особенно предрасположены пожилые люди.
  • Насморк на морозе: норма или болезнь?
    Уже много лет я стараюсь ежедневно гулять и заниматься спортом в любую погоду: в жару, дождь, холод и т. д. Что называется, круглый год. Сейчас, когда из всех «утюгов» несутся разного рода «страшилки» и предупреждения обращать внимание на мало—мальские проявления, например, насморка, я тоже решил подстраховаться. На морозе у меня периодически возникает насморк. Это естественная реакция организма на холод или симптом какого-либо заболевания? И есть ли возможность избавиться от насморка зимой? Григорий Линников, Волгоград

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 