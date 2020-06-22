На работе жара? Роструд рекомендует изменить трудовой график

Жаркая погода, установившаяся во многих регионах, создала трудности работающим. Перегрев на работе недопустим, подчеркивают врачи и подтверждает Роструд.
В жару лучше избегать душных помещений с большим количеством людей
Послабления для работников должны начаться в момент, когда температура воздуха в офисе или производственном помещении достигает 28,5 градуса.
«Установлено, что работой в условиях жары признается ситуация, когда температура в офисе становится выше отметки 28,5 градуса, — объясняет юрист Юлия Холодионова. — В таком случае продолжительность рабочего дня, согласно СанПиНам, должна быть сокращена на час. Если воздух прогрелся до 29 градусов — на 2 часа, до 30,5 градуса — на 4 часа».
Некоторым категориям работников послабления положены и при меньшей температуре воздуха. Если труд человека связан с постоянной ходьбой, умеренной или значительной физической нагрузкой, переноской тяжестей, то «льготный режим» необходимо вводить уже при 26,5–27,5 градусах, уточняет Роструд.
Российское законодательство позволяет устроить сиесту: приступать к делам не в 9.00, а в 7.30, а заканчивать в 20.00. «В самую жару можно сделать увеличенный до двух часов перерыв на обед (Трудовой кодекс это позволяет), — говорит Холодионова. — Жаркие часы сотрудники смогут пересидеть в прохладе, а выполнить работу в наиболее благоприятном температурном режиме».
Роспотребнадзор рекомендует
Правильный питьевой режим, удобная одежда светлых тонов из натуральных тканей, головной убор или зонт, а также разумная диета и распорядок дня позволят легче перенести жару, сообщает Роспотребнадзор. Врачи рекомендуют употреблять минимум полтора литра жидкости в день, сократить пребывание на улице, уменьшить физические нагрузки и есть побольше овощей или фруктов.
Жирное мясо стоит заменить рыбой, по возможности в течение дня принимать прохладный душ. Следует избегать помещений с высокой температурой и большим скоплением людей — это опасно с точки зрения распространения инфекций.
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