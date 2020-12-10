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Любовь важна в любом возрасте
Е. Б. Красовский, профессор. доктор медицинских наук, 3vozrast.ru   
10 Декабря 2020 г.
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Одинокие мужчины и женщины болеют чаще, чем семейные люди. К тому же продолжительность жизни одиноких более короткая. Уже это показывает необходимость для сохранения здоровья создание семьи.

Любовь важна в любом возрасте

Половая жизнь должна быть в условиях брака. Любовь, общность интересов, дружба, духовная близость, взаимопомощь, удовлетворение естественных половых чувств делает жизнь в браке содержательной, красивой, гигиеничной.

Любовь облагораживает и возвышает человека, дает ему несравнимое ни с чем чувство радости, накладывает приятную обязанность заботиться о другом человеке. По Тургеневу, любовь сильнее смерти и только любовью держится и движется жизнь. А вот поэзия любви у Гёте:

«Радость и горе, волнение дум,

Сладостной мукой встревоженный ум.

Трепет восторга, грусть тяжкая вновь

Счастлив лишь тот, кем владеет любовь.»

В понятие — половая жизнь — входит, кроме полового акта, половое влечение (поцелуи, объятия), восхищение любимым человеком. Апогей любви — интимная близость, слияние двух любящих людей.

Участки тела, прикосновения к которым вызывает половое возбуждение, именуются эрогенными зонами. У женщин эрогенными зонами могут быть любые части тела, но особенно область клитора. У мужчин — половые органы.

Взаимная стимуляция эрогенных участков обуславливает у мужчин эрекцию (напряжение) полового члена, у женщин — увлажнение половых органов. Эрекция позволяет мужчине ввести половой член во влагалище женщины. Затем начинаются фрикции (движения полового члена мужчины). Количество фрикций колеблется от 25 до 250.

Нарастание полового возбуждения приводит к оргазму — сладострастному ощущению, завершающемуся чувством полового удовлетворения, связанному у мужчин с извержением семени. Затем наступает расслабление всего тела.

Длительность полового акта вариабельна: 1 — 3,5 минуты, У молодых мужчин с сильной половой конституцией семяизвержение в начале половой жизни может наступать быстро.

Слабый пол, как правило, потентен (инфантильные женщины встречаются редко). У представителей сильного пола нередко нарушается эрекция и возникает невозможность интимных отношений — импотенция. Но отдельные женщины лишены сексуального чувства (холодны), а некоторые не способны к достижению оргазма.

У многих женщин влечение к половому акту формируется лишь к 30 годам. Признак сексуальной зрелости у мужчин переход к половым актам на ритм 1-2-3 раза в неделю. Такой условно-физиологический ритм может сохраняться до 70 лет и больше. Но максимальная половая активность наблюдается в период 30–40 лет.

Если задерживаются или искусственно учащаются (даже в браке) половые сношения, то у партнеров возникает раздражительность, переутомление, снижение продуктивности труда.

Увлечение половыми сношениями вредно отражается на нервной системе, трудовой деятельности, здоровье. Разгульная молодость — это заговор против старости. Люди дорого расплачиваются вечером за утренние шалости.

Затянувшийся период холостой жизни чреват беспорядочными половыми связями, ослаблением потенции, увеличением возможности заражения венерическими болезнями и СПИДом, формированием себялюбивого, сухого человека.

Жениться без любви, в надежде, что она придёт потом, все равно, что пойти в магазин без денег, полагая найти их на тротуаре. Риск женитьбы иногда в том, что женишься на обаянии, а жить приходится с характером.

В основе семейного счастья лежит совместимость супругов, которая включает личностную и духовную совместимость, гармонию в интимной, жизни. Для формирования гармонии в сексуальной жизни имеет значение взаимная ласка, половое влечение, общность интересов и т. д.

По инф. 3vozrast.ru

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