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Как усилить энергию огня: простые способы повысить иммунитет
Агнесса ЛИ   
01 Декабря 2020 г.
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Как усилить энергию огня: простые способы повысить иммунитет

В холодное время года укрепление иммунитета актуально всегда, а в нынешней непростой эпидемиологической обстановке тем более. Адепты восточной медицины говорят, что защитные силы человека ослабляются так называемой «энергией слизи», которая ассоциируется с застойными процессами. Но ей можно противопоставить «энергию огня» - она связана с хорошим обменом веществ, способствующим усилению иммунитета. А повысить свою энергию огня можно довольно простыми способами, о них и подойдет речь.

Так, например, разогнать кровь и ускорить обмен веществ хорошо помогает употребление согревающих напитков: отваров из имбиря с лимоном или медом, чая с малиной, а также различных травяных сборов (солодка, бадан, звездчатка). А вот холодные напитки и зеленый чай лучше пока не пить. Говоря о жидкостях, стоит упомянуть еще один неочевидный, но эффективный метод борьбы с вирусами при первых симптомах простуды – полоскание горла соленой водой. Раствор теплой воды с щепоткой соли отлично смывает вирусы со слизистой носоглотки и укрепляет местный иммунитет.

В восточной медицине считается, что молоко, а также сладкие и мучные продукты – едва ли не главные слизеобразующие продукты. Их употребление приводит к перегрузкам поджелудочной железы, замедлению пищеварения и обменных процессов, ухудшению перистальтики кишечника и образованию газов и, в конечном счете, к общему упадку сил. Если же человек находится на самоизоляции и мало двигается, что само по себе уже плохо сказывается на пищеварении, то ему особенно рекомендовано ограничить себя в мучном, сладком, молочном и соленом, а лучше кушать больше супов, нежирного мяса, овощей, круп. Кроме того, не стоит забывать и о зелени. Салат айсберг, корн, руккола и т.п., которые так любят худеющие люди за низкую калорийность, содержат и огромное количество витамина С, насыщают ткани организма кислородом, что является дополнительной профилактикой заболеваний органов дыхания.

Хорошими способами усилить энергию огня являются также прогревающие процедуры, помогающие разогнать кровь и предотвратить застойные процессы, и массаж, помогающий нашему организму «скинуть» лишний адреналин и кортизол. Благодаря интенсивному воздействию на кожу и мышечные ткани улучшается кровообращение, что приводит к повышению активности лейкоцитов, а они, как известно, борются с болезнетворными бактериями. И как бы банально это не звучало – высыпайтесь! Ведь для хорошего иммунитета крайне важны достаточное количество сна и правильный режим дня.

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  • Как усилить энергию огня: простые способы повысить иммунитет
    Как усилить энергию огня: простые способы повысить иммунитет В холодное время года укрепление иммунитета актуально всегда, а в нынешней непростой эпидемиологической обстановке тем более. Адепты восточной медицины говорят, что защитные силы человека ослабляются так называемой «энергией слизи», которая ассоциируется с застойными процессами. Но ей можно противопоставить «энергию огня» - она связана с хорошим обменом веществ, способствующим усилению иммунитета. А повысить свою энергию огня можно довольно простыми способами, о них и подойдет речь.
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