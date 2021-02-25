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Глюкометр Accu-Chek Active: применение и характеристики
Агнесса ЛИ   
25 Февраля 2021 г.
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Глюкометр Accu-Chek Active: применение и характеристики

Глюкометр Accu-Chek Active – устройство для измерения уровня сахара в крови. С его помощью тестирование можно проводить до и после еды. Устройство производится немецкой торговой маркой Roche Diabetes Care GmbH. Основное преимущество прибора – доступная стоимость в соотношении с аналогами. Сегодня Accu-Chek пользуются более 10 миллионов больных сахарным диабетом по всему миру, отмечая его высокую функциональность и надежность.

 

 

Комплектация глюкометра

В комплекты Accu-Chek Active входят: непосредственно глюкометр с батарейкой, измерительные тест-полоски Акку Чек, прибор в виде небольшой ручки для прокалывания кожи. Также в качестве расходных материалов используются ланцеты.

Устройство упаковано в удобный чехол с несколькими отделениями для размещения всего необходимого. Внутри находятся руководство пользователя и подробная инструкция по применению.

Особенности функций Accu-Chek Active

Устройство производит автоматическое кодирование простым и быстрым способом – результат высветится на экране спустя 5 секунд. Из других особенностей стоит перечислить:

  • большой дисплей, удобный для пользователей, имеющих слабое зрение;
  • функция сигнализирования об окончании срока годности тест-полосок;
  • большой резерв памяти, в которой хранится информация о дате проведения и показателях измерений;
  • инфракрасный порт, позволяющий подключать прибор к компьютеру для скачивания данных.

Устройство включается автоматически, при бездействии более 1,5 минут отключается даже без команды пользователя. При полностью заряженной батарее можно провести до 1000 исследований.

Компания «Сателлит» реализует глюкометры Акку Чек в комплекте с гарантийным талоном. Выбрать подходящую по характеристикам и производительности модель можно здесь: https://satellit-tsc.ru/vsya-produktsiya-accu-chek.

Принцип работы глюкометра

Чтобы получить правильные результаты тестирования, следует соблюдать указания, перечисленные в инструкции производителя по применению прибора. Для начала установите тест-полоску, расположив устройство горизонтально полу. При правильном проведении манипуляции вы должны услышать тихий характерный щелчок. Проконтролируйте, чтобы дисплей и стрелки находились сверху.

Обработайте место будущего укола антисептиком. Проколите специально предназначенным устройством кожу и слегка придавите до появления капли крови. Когда на экране прибора появится изображение капельки, поднесите к капле крови кончик тест-полоски и задержите до тех пор, пока кровь не впитается в желобок.

Процедура практически безболезненная и безопасная, что особенно важно при применении глюкометра для детей. Результат проведенного исследования можно получить, сверив цвет окошка со шкалой, расположенной на тубусе тест-полосок.

 

Глюкометр Accu-Chek Active: применение и характеристики

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