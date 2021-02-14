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«Доктор, я все время везде опаздываю!»
По инф. argumenti.ru   
14 Февраля 2021 г.
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Врач-психотерапевт Файнзильберг назвал способ борьбы с постоянными опозданиями.

«Доктор, я все время везде опаздываю!»

Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал, с чем связаны постоянные опоздания людей на встречи или работу.

«Человек, который опаздывает, как правило, переоценивает свою личность и недооценивает тех людей, с которыми встречается. Кроме того, это наблюдается у людей, несколько неуверенных в себе. Они сомневаются — у них происходит так называемая борьба мотивов, они не уверены в том, что нужно пойти… Не уверены в том, что они хотят сказать», — высказал он RT.

Файнзильберг отметил, что к постоянным опозданиям склонны депрессивные или субдепрессивные люди. По его словам, они выполняют все движения замедленно, что является результатом депрессии. Такие люди не могут вовремя рассчитать прибытие на место встречи, не могут вовремя собраться, пояснил эксперт.

Психотерапевт также добавил, что если человек регулярно опаздывает на работу, то это может быть связано с проявлением внутреннего неудовлетворения, либо с синдромом менеджера, связанного с выгоранием: «И человек, который работал с удовольствием от своей деятельности, прогорает в эмоциональном плане и начинает потихоньку эту работу ненавидеть… не любит свою работу, он ещё является тревожным, мнительным, неуверенным в себе, а в результате всего проявляет неуважение к своим коллегам и к начальству именно таким образом. Причём часто это происходит неосознанно».

Однако Файнзильберг уточнил, что каждый конкретный случай индивидуален, в нём нужно разбираться. Он предложил нормализовать свою жизнь, если человек хочет начать бороться с постоянными опозданиями. Врач рекомендует соблюдать режим дня и ночи, режим труда и отдыха, вырабатывать здоровые распорядок дня — в одно и то же время ложиться и вставать, принимать пищу, выполнять физические упражнения.

По инф. argumenti.ru

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  • «Доктор, я все время везде опаздываю!»
    Врач-психотерапевт Файнзильберг назвал способ борьбы с постоянными опозданиями.
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