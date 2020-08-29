ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Нарушение мозгового кровообращения — одна из причин деменции. Поэтому — лечимся!
2020-07-30-04-13-16
Нарушение кровоснабжения головного мозга в пожилом возрасте ведёт к сосудистым расстройствам, которые в нейрогериатрии объединены под общим названием дисциркуляторная энцефалопатия. Чем грозит это заболевание, каковы его симптомы и как его...
Вот так каша! И холестерин снизит, и от лишнего веса защитит
2020-08-12-08-29-11
Названа самая полезная каша для снижения холестерина.
Советы врача, переболевшего COVID-19: как лечиться и что делать после болезни
2020-08-07-07-47-12
Татьяна Рыбка — кардиолог, кандидат медицинских наук, она одна из тех врачей, кто боролся за жизнь больных с COVID-19, переболел и снова вернулся в красную зону. Только недавно Мариинская больница, в разгар эпидемии перепрофилированная на лечение ковидных пациентов, стала работать в обычном режиме...
Гастрит бывает не только от неправильно питания
2020-07-31-05-34-09
Гастроэнтерологи назвали еще одну причину гастрита.
Хочется сладкого и устаете быстро? Это вам микроэлементов не хватает
2020-08-13-04-54-09
Стало известно, дефицит каких микроэлементов старит людей и превращает их в сладкоежек.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Чтобы заработать рак, курить необязательно. Хватит и дымом подышать
По инф. Российской газеты   
29 Августа 2020 г.
Изменить размер шрифта

Названа основная причина появления рака легких у некурящих.

Чтобы заработать рак, курить необязательно. Хватит и дымом подышать

Даже просто находиться с курящими в одном помещении очень вредно для здоровья

Практикующий сосудистый хирург, эксперт по питанию Ренат Хайров объяснил, что регулярное воздействие сигаретного дыма на людей, которые никогда не курили, повышает риск развития рака легких на 20–30%. Риск наиболее высок, если регулярно дышать сигаретным дымом. Опасно также пребывать в помещении, где курили. Дело в том, что сигаретный дым негативно влияет на организм даже на расстоянии, снижая способность иммунитета разрушать раковые клетки, при этом провоцирую их размножение.

В табачном дыме в большом количестве присутствуют токсические соединения нитрозамины, которые делают опасным даже так называемое «третичное» курение, когда человек какое-то время находится в прокуренном помещении.

— Даже в комнате с вентиляцией остается до 80% этих веществ. Поэтому запретили курить в помещениях, иначе курильщик ставит под угрозу здоровье других людей, даже когда курит в одиночестве. Причем это чревато не только повышенным риском развития рака легких. Это также ХОБЛ, сердечные болезни, колоректальный рак, рак мозга, рак крови и другие опасные виды рака.

Вдыхание табачного дыма вызывает аллергические состояния у взрослых и детей: пищевая аллергия, ринит, риносинусит, бронхиальная астма, экзема, — отметил доктор.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 