Чтобы заработать рак, курить необязательно. Хватит и дымом подышать

Названа основная причина появления рака легких у некурящих.

Даже просто находиться с курящими в одном помещении очень вредно для здоровья

Практикующий сосудистый хирург, эксперт по питанию Ренат Хайров объяснил, что регулярное воздействие сигаретного дыма на людей, которые никогда не курили, повышает риск развития рака легких на 20–30%. Риск наиболее высок, если регулярно дышать сигаретным дымом. Опасно также пребывать в помещении, где курили. Дело в том, что сигаретный дым негативно влияет на организм даже на расстоянии, снижая способность иммунитета разрушать раковые клетки, при этом провоцирую их размножение.

В табачном дыме в большом количестве присутствуют токсические соединения нитрозамины, которые делают опасным даже так называемое «третичное» курение, когда человек какое-то время находится в прокуренном помещении.

— Даже в комнате с вентиляцией остается до 80% этих веществ. Поэтому запретили курить в помещениях, иначе курильщик ставит под угрозу здоровье других людей, даже когда курит в одиночестве. Причем это чревато не только повышенным риском развития рака легких. Это также ХОБЛ, сердечные болезни, колоректальный рак, рак мозга, рак крови и другие опасные виды рака.

Вдыхание табачного дыма вызывает аллергические состояния у взрослых и детей: пищевая аллергия, ринит, риносинусит, бронхиальная астма, экзема, — отметил доктор.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Расскажите об этом своим друзьям!