Чтобы заработать рак, курить необязательно. Хватит и дымом подышать

Нарушение кровоснабжения головного мозга в пожилом возрасте ведёт к сосудистым расстройствам, которые в нейрогериатрии объединены под общим названием дисциркуляторная энцефалопатия. Чем грозит это заболевание, каковы его симптомы и как его...
Татьяна Рыбка — кардиолог, кандидат медицинских наук, она одна из тех врачей, кто боролся за жизнь больных с COVID-19, переболел и снова вернулся в красную зону. Только недавно Мариинская больница, в разгар эпидемии перепрофилированная на лечение ковидных пациентов, стала работать в обычном режиме...
Названа основная причина появления рака легких у некурящих.
Даже просто находиться с курящими в одном помещении очень вредно для здоровья
Практикующий сосудистый хирург, эксперт по питанию Ренат Хайров объяснил, что регулярное воздействие сигаретного дыма на людей, которые никогда не курили, повышает риск развития рака легких на 20–30%. Риск наиболее высок, если регулярно дышать сигаретным дымом. Опасно также пребывать в помещении, где курили. Дело в том, что сигаретный дым негативно влияет на организм даже на расстоянии, снижая способность иммунитета разрушать раковые клетки, при этом провоцирую их размножение.
В табачном дыме в большом количестве присутствуют токсические соединения нитрозамины, которые делают опасным даже так называемое «третичное» курение, когда человек какое-то время находится в прокуренном помещении.
— Даже в комнате с вентиляцией остается до 80% этих веществ. Поэтому запретили курить в помещениях, иначе курильщик ставит под угрозу здоровье других людей, даже когда курит в одиночестве. Причем это чревато не только повышенным риском развития рака легких. Это также ХОБЛ, сердечные болезни, колоректальный рак, рак мозга, рак крови и другие опасные виды рака.
Вдыхание табачного дыма вызывает аллергические состояния у взрослых и детей: пищевая аллергия, ринит, риносинусит, бронхиальная астма, экзема, — отметил доктор.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Биологически активным добавкам (БАД) запретят использовать названия лекарств. А травяным чаям определят перечень растений, обладающих психотропным или наркотическим действием, добавлять которые будет нельзя. Такие поправки готовятся в два технических регламента таможенного союза.
Как вести себя людям, перенесшим новую коронавирусную инфекцию? И как снизить риск заболеть COVID-19? Эти вопросы корреспондент «Российской газеты» задала главному врач Городской больницы № 20 Санкт-Петербурга. В апреле этот многопрофильный соматический стационар был перепрофилирован для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Больница № 20 и сегодня продолжает спасать людей, заболевших коронавирусом.
Скоро начнется новый учебный год, это событие волнует и школьников, и их родителей. Вот три совета, которые дала читателям психолог Московской службы психологической помощи населению Надежда Скрибцова.
Образование рубцов в тканях гортани приводит к затруднению дыхания, кислородной недостаточности, асфиксии. Сильный рубцовый стеноз трахеи и гортани может привести к смерти. Поговорим о причинах патологии и методах лечения заболевания.
Есть болезни, которые подкрадываются незаметно и развиваются медленно, постепенно отнимая здоровье. И одна из таких – сахарный диабет. Бывают случаи, и их очень много, когда этот серьезный недуг обнаруживают практически случайно.
Великий Бетховен, чей 250-летний юбилей отмечается в этом году, свою знаменитую «Девятую симфонию» и другие известные произведения создал, практически полностью потеряв слух. Как такое возможно? Этот феномен объяснил один из авторитетных отоларингологов, заместитель главного врача московской городской больницы № 29, профессор Михаил Григорьевич Лейзерман:
Кто-то любит соленую пищу, кому-то нравится жирное мясо. У каждого свои вкусовые пристрастия. Но почти никто не может себе отказать в сладеньком. И сколько бы знатоки ни убеждали нас в том, что увлечение сладкой пищей нежелательно… Мы тянемся к конфете, пирожному, к двум, а то и к трем ложкам сахарного песка в чашечку чая, кофе.
Кто может стать пациентом врача-генетика? Могут ли родители с генетическими заболеваниями родить здорового ребенка? Есть ли истории наследственных диагнозов со счастливым концом? Эти и другие вопросы корреспондент «РГ» задала кандидату медицинских наук, врачу-генетику с 37-летним стажем работы Ольге Удаловой.
Исследователи из Австралии выяснили, что снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии помогают флавоноиды — растительные пигменты, обладающие сильными антиоксидантными свойствами. Но важно их регулярное присутствие в рационе.
Наши волосы не только украшают, но и являются маркером состояния здоровья всего организма. Поэтому если вдруг показалось, что на расческе стало оставаться как-то много волос, нужно обратить на это внимание.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.