Что в очках главное? Хорошие линзы!

Очки по сей день остаются основным и очень популярным средством для коррекции зрения. Подобрать очки иногда бывает не так уж просто.
Очки для зрения – индивидуальный «прибор», который подбирается врачом-офтальмологом в зависимости от типа нарушения зрения.
Самое главное в очках не оправа, а сама оптика. Люди, которые носят очки давно, прекрасно знают, насколько важны качественные линзы. Если даже очки подобраны правильно, но изготовлены из плохих заготовок или с нарушениями, они могут принести вред. Пройдя по ссылке http://www.odu.kiev.ua/ можно найти производителя, который изготавливает линзы любой сложности и уже давно зарекомендовал себя как изготовитель высококачественной продукции.
Ношение очков с некачественными линзами может не только не давать нужной коррекции, а наоборот: приводит к ухудшению зрения, утомляемости глаз даже после незначительных нагрузок и к головным болям.
Помимо строго соблюдения оптических параметров, хорошие линзы для очков должны обладать следующими характеристиками: высокой прозрачностью, прочностью, устойчивостью к агрессивным воздействиям, однородностью. Линзы, изготовленные в «Оптикал дизайн», полностью соответствуют всем выше перечисленным характеристикам.
Иногда требуются не просто очки для коррекции зрения, а с какими-то дополнительными характеристиками: очки для водителей, рассчитанные на дневное и ночное время, очки с диоптриями для спортсменов, улучшающие периферийное зрение. Такие очки можно тоже подобрать в «Оптикал дизайн».
Один из видов сложных рецептурных линз - так называемые прогрессивные. Такие очки обычно требуются людям старше сорока лет, у которых начинает развиваться возрастная дальнозоркость. Иногда в этом случае есть еще и близорукость. В результате человек начинает плохо видеть и вдаль, и вблизи. Если нужно работать на компьютере, читать, водить автомобиль, рассматривать предметы вдалеке – все это требует отдельной оптики, что крайне неудобно. Приходится иметь при себе несколько пар очков. Чтобы избежать таких трудностей, можно заказать прогрессивные линзы. В «Оптикал дизайн» они изготавливаются по специализированной технологии, которая позволяет получить очки высокого качества, улучшающие зрение. Привыкание к таким линзам происходит быстро, они комфортны в носке, красивы и удобны. Эти очки решат сразу несколько проблем и значительно улучшат качество жизни активного человека.
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